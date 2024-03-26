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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin ve şehirlerin yüzyılı olacağını söyledi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Türkiye Yüzyılı, şehirlerimizin de yüzyılı olacak inşallah. Dünyada da adaleti, hakkaniyeti, mazlumun hakkını savunmaya, Filistinli mazlumu savunmaya, 'Dünya 5'ten büyüktür' demeye devam edeceğiz." dedi.

Bartın kent merkezindeki pazar esnafını ziyaret eden ve vatandaşlarla selamlaşan Tunç, Kumluca beldesinde AK Parti Belde Başkanlığınca Yatılı Bölge Okulu Spor Salonu'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Tunç, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta ülke için en doğru kararı milletin vereceğini vurgulayarak, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kumluca'nın yüzde 83 oy oranıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini anımsattı.

Yerel seçimlerde seçmenlerin vereceği kararla Kumluca'da gerçek belediyeciliğin başlayacağına inandığını belirten Tunç, beldeye kazandırdıkları eserlerin gerçek belediyecilikle artarak devam edeceğini söyledi.

Tunç, beldenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan doğal gazı AK Parti'nin getirebileceğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Doğal gazı Karadeniz'de kim keşfetti? Recep Tayyip Erdoğan keşfetti. Cumhuriyet Halk Partisi inandı mı doğal gaz keşfine? İnkar ettiler değil mi? Şimdi burada, Kumluca'da aday çıkarmamışlar, gidip 'Saadet Partisinin adayını destekliyoruz' diyorlar. Birlikte hareket ediyorlar. ya Cumhuriyet Halk Partisi... Bunlar Yassıada zihniyeti. Bunlar rahmetli Menderes'i astıran zihniyet, bunlar Menderes'in bakanlarını darağacına götüren zihniyet.

Daha dün ne dedi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı? 'Darbeyi gençler yaparsa başımızın üstünde yeri var.' demedi mi? Bunların genlerine işlemiş darbecilik. Rahmetli Erbakan Hocamızı bunlar 28 Şubat'ta boncuk boncuk terletenler değil miydi? Şimdi el ele kol kola girip Kumluca'da seçim çalışması yapıyorlarmış. Bunun cevabını 31 Mart'ta vereceğiz. İnşallah oylarımızı AK Parti'nin ışığında birleştireceğiz ve Kumluca'mızın yolunu aydınlatacağız."

"Sessiz devrim sayılan reformları hayata geçirdik"

İktidarlarında hep "Önce insan" dediklerini, eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara varıncaya kadar her alanda insanı güçlendirmek için çalıştıklarını dile getiren Tunç, temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri de kaldırdıklarını vurguladı.

Bakan Tunç, başörtüsü ve katsayı probleminin geride kaldığına, yüzyılın hayali Ayasofya'yı açtıklarına değinerek, ülkenin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması, önünün bir daha darbelerle, muhtıralarla kesilmemesi için milletin onayladığı Anayasa değişiklikleriyle "sessiz devrim" sayılan reformları hayata geçirdiklerini kaydetti.

"Terörün her türlüsüyle mücadele ettik. Ülkemizi huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın çabası içerisinde olduk." diyen Tunç, istikrarlı kalkınma hamleleriyle 81 vilayeti yatırımlarla donattıklarını, hastaneler, okullar, barajlar, duble yollar ve organize sanayi bölgelerini dolduran fabrikaların bu dönemde hayata geçtiğini ifade etti.

Tunç, enerjide bağımsız, savunma sanayiinde yerli ve milli, güçlü ülke olarak " Türkiye Yüzyılı"nın inşasına başladıklarına işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Türkiye Yüzyılı, şehirlerimizin de yüzyılı olacak inşallah. Dünyada da adaleti, hakkaniyeti, mazlumun hakkını savunmaya, Filistinli mazlumu savunmaya, 'Dünya 5'ten büyüktür' demeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hakkaniyetli, adaletli, dengeli dış politikamızla Türkiye eksenini kurmaya devam edeceğiz inşallah."

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve Kumluca Belediye Başkan adayı Mustafa Bozkurt'un da konuşma yaptığı programın sonunda Tunç, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Politika

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