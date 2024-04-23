DEM Parti kapatılacak mı? Bakan Tunç konu ile ilgili ne söyledi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 104'üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM'de resepsiyon düzenlendi. Burada konuşan Tunç, Dem Parti'nin kapatılıp kapatılmayacağı hakkında da bilgi verdi.

DEM PARTİ KAPATILACAK MI?

Bakan Tunç, yeni yargı paketinin hangi aşamada olduğu hakkında kendisine yöneltilen soruya ise, "9'ncu yargı paketiyle ilgili çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Taslak çalışması, sonra milletvekillerimizin takdirine sunacağız. 9'ncu yargı paketinde 8'inci yargı paketinde yer alıp da ikiye bölmüştük biliyorsunuz. Orada bazı düzenlemeler vardı. O düzenlemeleri 9'uncu yargı paketinde de tekrar değerlendireceğiz. Bunlardan birisi özellikle toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlememiz" diye konuştu.

BAKAN TUNÇ DEM PARTİ'NİN KAPATILMASI İLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Bakan Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti hakkında yaptığı kapatma çağrısının sorulması üzerine, "Hukukta uygun ortam diye bir şey olmaz. Eğer hukukta bir suç işlenmişse, kanun ihlali varsa yetkili makamlar gereğini yapar. Önce HDP, şimdi DEM terör örgütüyle arasına mesafe koyamadı eylemlerini destekler mahiyette söylemleri ve uygulamaları oldu. O nedenle HDP hakkında bir kapatma davası açıldı. DEM Parti'de eğer terörle arasına mesafe koyamazsa, terörle özellikle teröre karşı tavrını koymak istemezse ve terörü destekleyen bir takım faaliyetler içerisinde olursa bu kaçınılmaz olur. Onun için demokratik siyaset yapmak isteyenler şiddeti reddedecek. Bu bütün demokratik hukuk devletlerinde böyledir" ifadelerini kullandı.