Acarlar Longozu nilüferleriyle ziyaretçileri büyülüyor
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Acarlar Longozu nilüferleriyle ziyaretçileri büyülüyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yer alan dünyanın en büyük longoz (subasar) ormanlarından biri kabul edilen Acarlar Longozu'nda açan beyaz nilüferler misafirlere kartpostallık manzaralar sunuyor.

Acarlar Longozu nilüferleriyle ziyaretçileri büyülüyor
04.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:56

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yer alan dünyanın en büyük longoz (subasar) ormanlarından biri kabul edilen Acarlar Longozu'nda açan beyaz nilüferler misafirlere kartpostallık manzaralar sunuyor.

Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan ve 24 kilometrekarelik alanda 200 çeşit göçmen kuşa ev sahipliği yapan longozda beyaz nilüferler çiçek açtı.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, bir yandan yürüyüş yollarında doğal güzelliği seyrederken, diğer yandan da beyaz nilüferlerin oluşturduğu güzel manzaranın tadını çıkarttı, fotoğrafını çekti.

İl dışından gelen Aslı Çam, nilüferlerin suyun üzerinde harika durduklarını belirterek, "Burada birçok tür kuşu görmek mümkün, cıvıl cıvıl oluyor. İnsana huzur veriyor, ferahlatıyor." diye konuştu.

Emine Yiğit de longoza sık geldiğini dile getirerek, "Nilüferler açtığında müthiş bir görüntü veriyorlar. Buraya dinlenmek için geliyorum ve nilüferleri çok seviyorum, hayvanlar da harika, görmeye değer bir yer. Dinlenmek için gelinebilecek ideal bir yer burası." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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