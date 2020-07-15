8 saat süren yavru kedi kurtarma operasyonu Mersin'in Erdemli ilçesinde bir mağazanın yanından geçen yeraltı yağmur suyu tahliye kanalına düşen 2 aylık yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 8 saat süren operasyonu ile kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir mağazanın yanından geçen yeraltı yağmur suyu tahliye kanalına düşen 2 aylık yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 8 saat süren operasyonu ile kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri kedi yavrusunun olduğu yeri belirlemek üzere cep telefonundan yavru kedi sesi dinletti. Kurtarma operasyonunu mağaza müşterileri de takip ederek endişeli bekleyişe ve ardından yaşanan heyecana ortak oldu. Kanal içindeki balçık tazyikli su ile temizlendi. 8 saatlik uzun uğraş sonucunda yavru kedi alkışlarla kurtarıldı. Aynı zamanda mağaza müşterisi olan bir hayvansever tarafından yavru kediyi havlu ile kurutulup temizlendi. Hayvansever kadın 'Hayat' ismini verdiği kediyi sahiplenip, tedavisi için veterinere götürdü.

Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki mağazanın müdürü Serkan Döndü, yavru kediyi mağaza çalışanlarının yeraltı yağmur suyu kanalından gelen sesler üzerine fark ettiklerini, ardından da Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdemli Grup Amirliğine konuyu haber vererek yavruyu kurtarmalarını istediklerini belirtti.

Döndü, "Bizim için bir can çok önemliydi. Sağ olsun arkadaşlarımızda bize bu konuda çok yardımcı oldu. Bir can kurtarıldı, yeter bizim için. İtfaiyeci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kurtarma operasyonu yaklaşık 8 saat sürdü. 8 saattir bu canı kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından kazılan noktalar güvenlik şeridi ile çevrildi. - MERSİN

Kaynak: İHA