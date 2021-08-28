27 Ağustos 2021 Haberleri
27 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
- Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum
- Yangın söndürme havuzuna giren 16 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
- Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı
- Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan olay sevinç! Rizesporlu taraftarlardan tepki yağıyor
- Kırtasiyeye giden veliler büyük şaşkınlık yaşadı! Raflardaki etiketlerde bariz değişim var
- İşte ABD'nin Taliban'a bıraktığı para! Balya balya dolarlar görüntülendi
- Böyle heyecan görülmedi! Son dakikaları nefes kesen maçta Antalyaspor, Rize'yi 3-2 mağlup etti
- Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor
- ABD Başkanı Biden, Kabil'de gerçekleşecek yeni terör saldırıları konusunda uyarıldı
- Bizim çocuklar ayrı düşecek! Atletico Madrid, Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için harekete geçti
- Türk askerinin Afganistan tahliyesi tamamlandı
- Merih Demiral, Team Demiral Esports isimli takımıyla espor dünyasına giriş yapıyor
- Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı
- Acımasız kardeş, miras yüzünden tartıştığı ağabeyini doğalgaz borusuyla öldürdü
- Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Belçika Ligi ekibi Oud-Heverlee Leuven'e kiraladı
- Bakan Fahrettin Koca: Hepimiz birden sevinebiliriz, İstanbul'umuz mavi
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'da ölü sayısı 170'i buldu
- Çöp atma sebebiyle tartıştığı kadın komşusunu defalarca yumrukladı! O anlar anbean kaydedildi
- Kılıçdaroğlu'na gösterilen 'Çocuğuma dokunma' tepkisine Akşener sessiz kalmadı: İçim acıdı, canım yandı
- Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor
- Galatasaray bir ilki gerçekleştirdi! Olimpiu Morutan'ın forma numarasını taraftar seçecek
- Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 244 vefat etti, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi
- Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferi sonrası herkes aynı repliği paylaştı: Hayatın kuralı bu yeğen
- Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Öğretmenliği bırakıp tarihi eser kaçakçısı olan çete liderinin kasasından servet çıktı
- Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali
- Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den ıslak yaza veda pozu
- Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester United'da! Portekizli yıldız, 12 yıl sonra evine döndü
- Pentagon: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci bir patlama olduğunu düşünmüyoruz
- PFDK, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
- HES kodu sayesinde yakalandılar! İki kişiye toplamda 6 bin 300 lira para cezası
- MNG Kargo'nun ardından bir siber saldırı da Sinoz Kozmetik'e! 1.35 milyon kişinin bilgileri çalındı
- Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı
- Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömdüler
- Son Dakika: Beşiktaş, Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı
- '250 milyon lira çerez parası' diyen Ali Koç, TFF'ye mesaj gönderdi: Bu daha başlangıç
- Eşini öldüren Rümeysa Aydın, tecavüz sonucu hamile kaldığı bebeğini doğurmak istiyor
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- Türkiye'nin Kabil Havalimanı kararı merak ediliyor! Ankara'nın tek şartı kendi personelini kendi korumak