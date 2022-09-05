Kabil'deki Rus Büyükelçiliği'nde Meydana Gelen Patlamada Elçilik Çalışanı İki Kişi Hayatını Kaybetti

MOSKOVA, 5 Eylül (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Rusya Büyükelçiliği'nin iki çalışanının, Pazartesi günü kimliği belirlenemeyen bir militanın diplomatik misyon yakınlarında bomba patlatması sonucu hayatlarını kaybettiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, patlamanın, Rus Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne girişin hemen yakınında yerel saatle 10.50'de meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, Afgan vatandaşları arasında da kurbanlar olduğu ve elçiliğin soruşturma yürüten Afgan güvenlik teşkilatlarıyla yakın temas halinde olduğu duyuruldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu bir terör eylemi, kesinlikle kabul edilemez" dedi.