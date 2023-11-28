Afganistan'da Çam Fıstığı İhracatı İş Fırsatları Yaratıyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'in eteklerinde çam fıstığı temizleyen mevsimlik işçilerden biri olan Khala Fatima, Çin'e ihraç edilen çam fıstığı miktarının artmasına tanık olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Çin'e çam fıstığı ihracatındaki artış Afganistan'da istihdam fırsatı yaratırken, bu değerli kuru meyveyi temizlemek ve işleyerek ihracata hazır hale getirmek için yüz binlerce Afgan çalışıyor.

ÇEKİM ZAMANI: 21 Kasım 2023

1. Kabil'deki bir çam fıstığı işleme fabrikasından çeşitli görüntüler

3. Kabil'de çam fıstığı işleme fabrikalarından çeşitli görüntüler

Afganistan'ın başkenti Kabil'in eteklerinde çam fıstığı temizleyen mevsimlik işçilerden biri olan Khala Fatima, Çin'e ihraç edilen çam fıstığı miktarının artmasına tanık olmaktan büyük mutluluk duyuyor.

Çin'e çam fıstığı ihracatındaki artış Afganistan'da istihdam fırsatı yaratırken, bu değerli kuru meyveyi temizlemek ve işleyerek ihracata hazır hale getirmek için yüz binlerce Afgan çalışıyor.

"Son altı yıldır burada çalışıyorum. Çin'e çam fıstığı ihracatı yapılması bizi mutlu ediyor çünkü burada çalışıyor ve geçimimizi sağlıyoruz. Çin'e çam fıstığı ihracatı bizim için iş fırsatları yaratıyor."

Afganistan'ın çoğunlukla doğu ormanlarında yetişen çam fıstığı, savaştan bitap düşmüş ülkenin en değerli ihracat kalemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bugünlerde iç piyasada 1 kilogram çam fıstığının fiyatı yaklaşık 43 ABD doları civarındayken, yurtdışı pazarlarında bu fiyat iki katına çıkıyor.

Afganistan'ın, çoğunlukla komşu ülke Çin'e olmak üzere yılda ortalama 5.000 tondan fazla çam fıstığı ihraç ettiği bildiriliyor.

"Çin ile anlaşma sağlanıp bu ülkeye çam fıstığı ihracatı başladığından beri pek çok kişi için iş fırsatı yaratıldı. Çam fıstığı sektörüne dahil olan çok sayıda şirket var ve sektörde yüzlerce kişi doğrudan, binlerce kişi de dolaylı olarak çalışıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor. (XHTV)