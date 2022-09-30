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Kabil'deki İntihar Saldırısında En Az 19 Kişi Öldü, 27 Kişi Yaralandı

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Kabil'deki İntihar Saldırısında En Az 19 Kişi Öldü, 27 Kişi Yaralandı

KABİL, 30 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim merkezinde Cuma günü düzenlenen intihar saldırısında en az 19 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.

KABİL, 30 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim merkezinde Cuma günü düzenlenen intihar saldırısında en az 19 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı. Kabil polis sözcüsü Khalid Zadran, "Bu eğitim merkezine bir intihar bombacısının saldırısı sırasında öğrenciler sınava hazırlanıyorlardı. Maalesef 19 kişi katledildi, 27 kişi de yaralandı" dedi. Kabil'in 13. Polis Bölgesi'ndeki saldırıyı üstlenen herhangi bir grup ya da şahıs olmadı. Benzer bir patlama bir hafta önce Kabil'de 7 kişinin ölümüne, 41 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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