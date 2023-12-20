KABİL, 20 Aralık (Xinhua) -- Savaşın harap ettiği dağlık ülke Afganistan'da soğuk kış yaklaşırken başkent Kabil'deki kömür pazarında hareketli günler yaşanıyor.

Kabil de dahil olmak üzere Afganistan'ın büyük şehirlerindeki konutlarda merkezi ısıtma sistemleri neredeyse hiç bulunmuyor. Halk kış aylarında evlerini ısıtmak için genellikle geleneksel kömür sobası kullanıyor.