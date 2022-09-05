Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığından, Kabil'deki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısına kınama Politika Haberleri Son dakika haberler: Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Kabil'deki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen intihar saldırısında, aralarında Büyükelçilik mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırısını şiddetle kınıyor; Rusya Federasyonu'na ve Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. (Mevlüt İşli - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Afganistan Kabil Rusya Politika Güncel Haberler Son Dakika

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