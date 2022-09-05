Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığından, Kabil'deki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısına kınama
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Son dakika haberler: Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Kabil'deki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen intihar saldırısında, aralarında Büyükelçilik mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırısını şiddetle kınıyor; Rusya Federasyonu'na ve Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
(Mevlüt İşli - İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika