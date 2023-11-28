Türk Kızılayı, Afganistan'da madde bağımlılarına yardım gönderdi

Türk Kızılayı, Afganistan'da madde bağımlılarının tedavi gördüğü merkeze 202 ton gıda ve 7 bin 500 battaniye desteği sağladı. Yardımlar, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal'ın katıldığı törende teslim edildi.

Türk Kızılay, Afganistan'da madde bağımlılarının tedavi gördüğü merkeze 202 ton gıda ve 7 bin 500 battaniye desteğinde bulundu.

Başkent Kabil'deki Ağuş Uyuşturucu Tedavi Merkezi'nde yardımların teslimi amacıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal, Afgan Kızılayı Başkan Yardımcısı Mevlevi Nureddin Torabi, Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanı Molla Abdulhak Hamkar ve çok sayıda Afgan yetkili katıldı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Ünal, konuşmasında, Türkiye'nin Afganistan'a yönelik yardımlarının süreceğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti olarak Afganistan'ın yanında olduklarını kaydeden Ünal, şunları kaydetti:

"Afganistan son 40 yılda geçirdiği savaşlar nedeniyle potansiyelinin çok gerisinde kaldı ve ciddi sorunlarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Afganistan'ın dostu ve kardeşi bir ülke olarak Afganistan'a her alanda destek vermeyi biz tarihi sorumluluğumuz olarak görüyoruz."

Ünal, Türkiye'den gönderilen ve cumartesi günü Afganistan'a ulaşan 8'inci "İyilik Treni"nin de çoğunlukla ekim ayında Herat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kişiler ve Pakistan'dan sınır dışı edilen Afganlar için insani yardım malzemesi getirdiğini kaydetti.

Afgan Kızılayı Başkan Yardımcısı Torabi ve Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanı Hamkar da konuşmalarında, söz konusu yardımlar nedeniyle Türkiye ve kurumlarına teşekkür etti.

Afgan yetkililer, madde bağımlılığının Afganistan'da ciddi bir sorun olduğunu belirterek uluslararası toplumdan yardım beklediklerini kaydetti.

Törenin ardından Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) işbirliğiyle temin edilen ağırlıklı pirinç, yağ, bakliyat, şeker ve salça içeren 202 ton gıda ile 7 bin 500 battaniye yardımı Afgan yetkililere teslim edildi.

Söz konusu yardımlar, başta Kabil'dekiler olmak üzere madde bağımlılarının tedavi gördüğü sağlık merkezlerinde kullanılacak.