Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anıldı

Afganistan'da Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde düzenlenen programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 7 yıl önceki darbe girişimine direnirken yaşamını yitirenler anıldı. Programda konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, FETÖ ile mücadelede elde edilen başarıları ve örgütün gerçek yüzünü anlattı.

Afganistan'da, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 7 yıl önceki darbe girişimine direnirken yaşamını yitirenler anıldı.

Törene, Büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılay, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) gibi Türk kurumlarının yetkilileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisi açıldı, film gösterimi yapıldı.

FETÖ'nün örgütsel yapısı çökertildi

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, 15 Temmuz darbe girişimini "Türkiye'nin karşılaştığı en kanlı terör saldırısı" olarak niteleyerek, ülkenin hukukun üstünlüğü çerçevesinde son 7 yılda FETÖ'ye karşı yurt içi ve dışında verdiği mücadelede büyük başarı kazandığını kaydetti.

Konuşmasında FETÖ ile mücadelenin önemini anlatan Erginay, Türk hükümetinin mücadelesi sonucu FETÖ'nün örgütsel yapısının çökertildiğini belirtti.

Bu mücadelede çok sayıda ülkenin Türkiye'ye destek verdiğini dile getiren Erginay, şöyle konuştu:

"Afgan halkı da darbe girişimini kınayan ve olaylar sonrası bizimle dayanışma sergileyenler arasında başta gelmiştir. Türkiye'deki ana omurgasını kaybeden örgüt, yurt dışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çalışmaktadır. Örgütle yurt dışında yürütülen mücadelede dostlarımıza şu gerçeği delillerle ve somut bulgularla anlatıyoruz. FETÖ yaratmaya çalıştığı imajın aksine, eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket değildir. Tam tersine kök saldığı ve faaliyet gösterdiği her ülkenin güvenliği için de tehdit oluşturan, sürekli kendisine çarpık emelleri doğrultusunda siyasi ve ekonomik nüfuz alanı yaratmaya çalışan bir istihbarat ve suç örgütüdür."

Erginay, FETÖ'ye bağlı eğitim kurumlarının diplomatik girişimler neticesinde kapattırılması ya da TMV'ye devredilmesi yoluyla örgütle mücadelede pek çok ülkede önemli kazanımlar elde edildiğini ve vakıf yoluyla eğitim alanındaki açığın kapatıldığını söyledi.

Öte yandan, TİKA da 15 Temmuz şehitleri için Kabil'deki Şir Şah Suri Camisi'nde hatim programı düzenledi.