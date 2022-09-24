Kabil'de Bir Camide Meydana Gelen Patlamada 7 Kişi Hayatını Kaybetti, 41 Kişi Yaralandı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide Cuma günü bir bombanın patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti ve 41 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide Cuma günü bir bombanın patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti ve 41 kişi yaralandı.

Kabil Polisi Sözcüsü Halid Zadran Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Cuma günü öğleden sonra Kabil 6. Polis Bölgesi'ndeki Vezir Muhammed Ekber Han Cami'nin ana girişi önünde bir araca yerleştirilen bombanın patladığını söyledi.

Zadran, bombanın Cuma namazını kıldıktan sonra camiden ayrılanları hedef aldığını ifade etti.

Zadran, "Afganistan İslam Emirliği güvenlik güçleri, saldırının faillerini tespit edip cezalandırmak üzere kararlı şekilde çalışıyor" diye konuştu.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise, "affedilemez bir suç" olarak nitelediği saldırıyı kınadı.

Henüz saldırının sorumluluğunu üstlenen grup ya da kişi olmadı.

Çarşamba günü Kabil'in 3. Polis Bölgesi'ndeki Dehmazang bölgesinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi de yaralanmıştı.