Araştırma: Abd, Kurulduğu 1776'dan Bu Yana Yaklaşık 400 Savaşa Girdi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD'ye ait bir insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının gerçekleştiği bir alan, 18 Eylül 2021.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD'ye ait bir insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının gerçekleştiği bir alan, 18 Eylül 2021. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

TAHRAN, 24 Ağustos (Xinhua) -- İran'a bağlı Press TV'nin bildirdiğine göre, yakın tarihli bir araştırma, ABD'nin kurulduğu 1776'dan 2019 yılına kadar dünya çapında yaklaşık 400 kez savaşa girdiğini gösterdi.

'Askeri Müdahale Projesine Giriş: ABD Askeri Müdahalesine İlişkin Yeni Bir Veri Kümesi, 1776-2019' başlıklı çalışmada, son yirmi yılda ABD ordusunun diğer ülkelerin topraklarına günlük ortalama 46 bomba ve füze attığı belirtildi.

Çalışma, Washington'un "askeri operasyonlar, inzibat eylemleri veya insani amaçlı müdahaleler" olarak akladığı "bitmek bilmeyen" savaşların, "ABD'nin temel direklerinden biri gibi görünen askeri sanayisini" desteklemeyi amaçladığını bildirdi.

Raporda görüşlerine yer verilen siyasi analist Julius Mbaluto, ABD'nin savaşları "kasıtlı olarak" planladığını ve bu savaşların ABD'nin "silah satışlarını en üst düzeye çıkaracağı şekilde hesaplandığını" söyleyerek, ABD silah üreticileri ile dış politika yapıcılar arasında savaşları teşvik etmek için bir gizli anlaşma olabileceğine işaret etti.