Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen Karma Dövüş Sanatları Turnuvası, üst düzey Taliban mensuplarının ve yaklaşık 500 genç Afgan'ın katılımıyla gerçekleşti. Turnuvaya Azerbaycan, İran, Pakistan ve Afganistan'dan sporcular katıldı. Maçlar, yoğun tezahürat eşliğinde gerçekleşirken, güvenlik önlemleri de alındı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Karma Dövüş Sanatları Turnuvası düzenlendi.

Kabil'in Begram ilçesindeki bir spor salonunda düzenlenen organizasyonu, üst düzey Taliban mensuplarının yanı sıra yaklaşık 500 kadar genç Afgan da izledi.

Turnuvaya Azerbaycan, İran ve Pakistan'dan birer, Afganistan'dan ise 4 sporcu katıldı.

Maçlar, izleyicilerin yoğun tezahüratı eşliğinde sürerken, turnuva boyunca iki kişilik sağlık ekibi de hazır bulundu.

Afganistan Ulusal Olimpiyat ve Spor Komitesi Genel Başkanı Ahmadullah Vasık burada yaptığı konuşmasında her branştan sporcuyu Afganistan'a davet ederken, Taliban geçici hükümetinin başta Afganistan milli takımları olmak üzere sporu desteklediğini kaydetti.

Öte yandan, bombalı saldırı ihtimaline karşı Taliban güçleri, spor salonu ve etrafında yoğun güvenlik önlemleri aldı.