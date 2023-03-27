Kabil'de İntihar Saldırısı: 7 Ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de polis kuvvetlerinden alınan bilgiye göre 2. Polis Bölgesi'nde Pazartesi günü düzenlenen intihar saldırısında aralarında canlı bombanın da bulunduğu yedi kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de polis kuvvetlerinden alınan bilgiye göre 2. Polis Bölgesi'nde Pazartesi günü düzenlenen intihar saldırısında aralarında canlı bombanın da bulunduğu yedi kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Canlı bombanın güvenlik güçleri tarafından vurulduğu bildirildi.

Polis sözcüsü Khalid Zadran, Xinhua'ya verdiği demeçte şunları söyledi:

"Dışişleri Bakanlığı'na giden yolda Malik Asghar bölgesinde bir kontrol noktasına yaklaşan intihar bombacısı, güvenlik güçleri tarafından teşhis edildi ve vurularak öldürüldü. Ancak patlayıcı düzeneğinin infilak etmesi sonucu altı sivil yaşamını yitirdi ve aralarında üç güvenlik personelinin bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı."

Sözcü, yerel saatle 14.00 sularında meydana gelen saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi. Zadran, konuya ilişkin başka detay vermedi.

Yerel televizyon kanalı Ariana News ise daha önce, Kabil'deki bir özel sağlık kurumu olan Acil Durum Hastanesi'ndeki doktorlara dayandırdığı haberinde, yaşamını yitirenlerden iki kişinin ve aralarında bir çocuğun da bulunduğu 12 yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor.

(XHTV)