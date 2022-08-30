Bir Yıl Geçmesine Rağmen Afganlar Travmadan Kurtulamadı

ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekmesinden bir yıl sonra, Afgan halkının yaşadığı acı ve uğradığı yıkım henüz geçmedi. Sayısız Afgan hala çok kötü durumda yaşıyor ve birçoğunda da hala kaotik ve ölümcül şekilde geri çekilmeden dolayı ailelerini kaybetmenin yası ve öfkesi sürüyor.

KABİL, 30 Ağustos (Xinhua) -- ABD birliklerinin son grubunun 30 Ağustos 2021 gece yarısı Afganistan'dan ayrılmasından bu yana bir yıl geçti, ancak kaotik ve ölümcül şekilde geri çekilmeden kaynaklanan travma geçmek bilmiyor. Tahliye sırasında, özellikle ABD ordusu ve şirketleri için çalışmış olanların da aralarında bulunduğu binlerce Afgan, ülkeyi terk etmek için havaalanına akın etti. Hatta iki Afgan, kendilerini bir ABD askeri uçağının parçalarına bağladı ve uçak havalandıktan sonra düşerek yaşamlarını yitirdi. Bir yıl önce havaalanında yaşanan trajedilere tanık olan Nisar Ahmad, "Bu insanlık dışı ve ahlaksızca bir muameleydi" dedi. Çekilme sırasında da ateş edildi. Başkent Kabil'de ikamet eden Aqal Khan, geçen yıl havaalanındaki bir terörist saldırının ardından ABD askerlerinin sivillere ateş açtığı sahneyi hatırlarken göz yaşları içinde "Televizyonda Amerikalıların da ateş ettiğini duydum ve gördüm" dedi.

ABD insansız hava aracı saldırısından kurtulan Emal Hamedi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de saldırının yapıldığı yerde görülüyor, 18 Eylül 2021. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Yerel halk için kabus havaalanında sona ermedi çünkü ölümler devam etti. Geçen yıl 29 Ağustos'ta bir ABD insansız hava aracı Kabil'de bir araca saldırdı ve yedisi çocuk 10 sivili öldürdü. ABD'li yetkililer, bunun İslam Devleti savaşçılarından bomba taşıyan bir araç olduğunu düşündüklerini söyledi, ancak yapılan ilave soruşturmalar kurbanların masumiyetini kanıtladı. "Çok trajik ve korkunç bir sahneydi ve masum çocukların cesetlerinin kanlı sahnesini ve ailelerinin kanlar içinde yattığını ve yuvarlandığı hatırladığımda hala dehşete kapılıyorum" diyen 17 yaşındaki Muzamill Amiri, kurbanlardan ikisinin eskiden voleybol ve futbol oynadığı iyi arkadaşları olduğunu söyledi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir ABD insansız hava aracı saldırısının gerçekleştiği yer görülüyor, 18 Eylül 2021. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Amiri, "Trajik olay bir kabus gibiydi ve sonsuza kadar aklımdan çıkmayacak" dedi. Son yirmi yılda, Afganistan'da ABD liderliğindeki askeri operasyonlar 30.000'den fazla sivilin ölümüne neden oldu ve 11 milyon insanı mülteciye dönüştürerek Afganistan'ı çaresizce istikrar ve iyileştirme ihtiyacı içinde bıraktı.