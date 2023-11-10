Afganistan'da Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında, Afganistan'ın başkenti Kabil'de tören düzenlendi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde "10 Kasım Atatürk'ü Anma" günü kapsamında yapılan törene, Türkiye'nin Kabil Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal, Büyükelçilik çalışanları ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Katılımcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Misyon Şefi Ünal, konuşmasında Atatürk'ün eğitime, bilime, ekonomik kalkınmaya değer veren ve hayatının sonuna kadar milleti için yaşayan bir lider olduğunu vurguladı.

Ünal, şunları kaydetti:

"10 Kasımlar matem günleridir ama 10 Kasım deyince unutmamamız gereken bir şey vardır. Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım'da ebediyete intikal etmiş olsa da bıraktığı Cumhuriyet bu yıl 100'üncü yaşını kutluyor. Dolayısıyla Atatürk sadece 10 Kasım'larda anılan bir lider değildir. Bugün Türkiye'de nereye baksak Atatürk'ün o gün bıraktığı izi görüyoruz."