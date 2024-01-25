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Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cenk Ünal, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

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Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Ünal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Ünal, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğindeki makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

"Haber" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerinde oylamaya katılan Ünal, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin Umudu" adlı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafla ilgili, "Umudun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu fotoğraf bana umut verdi. Bu acıların içinde yine de bir yaşama ulaşılabildiğini ve kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi." diyen Ünal, " Gazze : Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz ve Duman", "Haber" kategorisinde de Yassine Gaidi'nin "Umut ve Korku" adlı fotoğraflarını tercih etti.

Ünal, " Gazze : Kanıt" kategorisinde oy verdiği "Toz ve Duman" fotoğrafı için "Bu fotoğrafı seçmemin nedeni şu anda Gazze'de yaşanan büyük trajediyi çok etkileyici şekilde anlatmış olmasıdır. Gazze'de yaşanan insanlık dramını gerçekten insanın yüreği kaldırmıyor." ifadelerini kullandı, "Haber" kategorisinde seçtiği "Umut ve Korku" fotoğrafı ile ilgili de "Afganistan'da görev yaparken düzensiz göçmenler konusunun ne kadar önemli olduğunu gözlemleyebiliyorum. Fotoğrafı bu konuya dikkat çektiği için özellikle tercih ettim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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