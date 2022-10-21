Çince, Afgan Gençleri Arasında Daha Fazla Popülerlik Kazanıyor

Aynı zamanda Kabil Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak da bilinen Afganistan'ın tek Konfüçyüs Enstitüsü, 2008'de kurulmasından bu yana yüzlerce gencin Çince öğrenmesine destek oldu.

Aynı zamanda Kabil Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak da bilinen Afganistan'ın tek Konfüçyüs Enstitüsü, 2008'de kurulmasından bu yana yüzlerce gencin Çince öğrenmesine destek oldu.

Bölümün direktörü Hamid Ghulami, son birkaç yıldır Çince öğrenenlerin sayısının arttığını söyledi.

SES 1 (Darice): HAMİD GHULAMİ, Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Direktörü:

"Hem erkek hem de kız çocuğu olmak üzere 90'dan fazla öğrenci halen üniversitenin Çin dili ve edebiyatı bölümünde Çince öğreniyor. Bölüm Afganistan'da görece yeni olmasına rağmen, Konfüçyüs Enstitüsü'ne kaydolan öğrenci sayısı artıyor. Ayrıca Nangarhar Üniversitesi'nde de Çince kurslarımız var."

Çince dersi alan öğrenciler bu dili öğrenmenin kendilerini gelecekteki işlerine daha iyi hazırlayacağına inanıyor. Ayrıca iki ülke arasında kültür elçisi olarak hizmet etmeyi de umuyorlar.

SES 2 (Darice): MOHAMMAD İSMAEL ADİB, Öğrenci:

"Afganistan ile Çin arasında bir iletişim köprüsü olarak hizmet verebilmek için Çince öğrenmeye karar verdim. Geçtiğimiz yıllarda bölümden mezun olanlar zaten iş buldu. ya bölümde ders veriyorlar ya da tercüman olarak çalışıyorlar, bazıları ise kendi işlerini kurdular."

SES 3 (Darice): KHAWAJA ABDUL BASHİR SEDİQİ, Öğrenci:

"Son dört yıldır Çince öğreniyorum, çok önemli bir dil ve benim hoşuma gidiyor. Mezun olduktan sonra, iki ülke arasındaki bağları ileriye taşımak için Afganistan'da tercüman veya öğretmen olarak çalışabilirim."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor. (XHTV)