Afganistan'da Çocuk Felci Aşısı Kampanyası Başlatıldı

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı, ülke genelinde çocuk felciyle mücadele kampanyası kapsamında Kabil'de çocuk felci aşısı uyguladı. Beş yaşın altındaki 11 milyon çocuk aşılanacak.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir çocuğa bir doz çocuk felci aşısı yapan sağlık görevlisi, 25 Eylül 2023. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

KABİL, 26 Eylül (Xinhua) -- Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı, ülke genelinde çocuk felciyle mücadele kampanyası kapsamında Kabil'de çocuk felci aşısı uyguladı.

Pazartesi günü başlatılan dört günlük kampanya süresince beş yaşın altındaki 11 milyon çocuk aşılanacak. Kampanya Afganistan'ın çocukların sakat kalmasına yol açan çocuk felci hastalığını ortadan kaldırma çabaları kapsamında düzenleniyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir çocuğa bir doz çocuk felci aşısı yapılıyor, 25 Eylül 2023. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir çocuğa bir doz çocuk felci aşısı yapılıyor, 25 Eylül 2023. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir çocuğa bir doz çocuk felci aşısı yapılıyor, 25 Eylül 2023. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir sağlık görevlisi çocuklara çocuk felci aşısı yapıyor, 25 Eylül 2023. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir çocuğa bir doz çocuk felci aşısı yapılıyor, 25 Eylül 2023. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)