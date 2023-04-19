Afganistan'da Bayram Hazırlığı Sürüyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Ramazan Bayramı öncesinde yerel bir çarşıda alışveriş yapan insanlar, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)
KABİL, 19 Nisan (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de Ramazan Bayramı yaklaşırken çarşılar, tatlı, kuru meyve ve aksesuar satın almak isteyen müşterilerle dolup taşıyor.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Ramazan Bayramı öncesinde yerel bir çarşıda alışveriş yapan insanlar, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Ramazan Bayramı öncesinde yerel bir çarşıda kuru meyve ve tatlı satın alan insanlar, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Ramazan Bayramı öncesinde yerel bir çarşıda mücevherat satan tüccarlar, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Ramazan Bayramı öncesinde yerel bir çarşıda kuru meyve satın alan insanlar, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Ramazan Bayramı öncesinde yerel bir çarşıda kurabiye satın alan insanlar, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)