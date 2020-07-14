249 ülkede aynı anda yayında
Geliştirdiği 'Yapay Zeka' ile sosyal medya yönetiminde çığır açan Mina Production, dijitalde ilk kez şarkı dağıtım işine girdi.
14.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:27
Geliştirdiği 'Yapay Zeka' ile sosyal medya yönetiminde çığır açan Mina Production, dijitalde ilk kez şarkı dağıtım işine girdi. Şirketin CEO'su Batuhan Özkardeşler'in de ilk prodüktörlük deneyimi olan, Doruk Sülkü'nün '45 Derece' ismini verdiği rap teklisiyle 249 ülkede, 17 platformda Mina Production etiketiyle aynı anda yayına girdi.
Kaynak: Snob Magazin