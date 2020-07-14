249 ülkede aynı anda yayında Geliştirdiği 'Yapay Zeka' ile sosyal medya yönetiminde çığır açan Mina Production, dijitalde ilk kez şarkı dağıtım işine girdi.

Geliştirdiği 'Yapay Zeka' ile sosyal medya yönetiminde çığır açan Mina Production, dijitalde ilk kez şarkı dağıtım işine girdi. Şirketin CEO'su Batuhan Özkardeşler'in de ilk prodüktörlük deneyimi olan, Doruk Sülkü'nün '45 Derece' ismini verdiği rap teklisiyle 249 ülkede, 17 platformda Mina Production etiketiyle aynı anda yayına girdi.





Kaynak: Snob Magazin