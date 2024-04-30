Çin Medya Grubu Forumu Yapay Zeka Gelişimine Odaklandı

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Yapay zekanın gelişimine odaklanan 3. Çin Medya Grubu Forumu, Pazartesi günü Beijing'de gerçekleştirildi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkanı Li Shulei forumun açılış töreninde konuşma yaptı.

Forumdaki konuklar, yapay zekanın yenilikçi uygulamaları ve yönetişimini teşvik etmede medyanın rolünü vurguladı.

Pozitif, sağlıklı, çeşitli ve yüksek kaliteli içerik oluşturmada yapay zeka gelişimini hızlandırmak üzere çaba gösterilmesi gerektiğini kaydeden konuklar, bu sayede yapay zekanın iyi amaçlı bir güç haline gelip insanlığa fayda sağlayabileceğini ifade etti.

Konuklar ayrıca medyaya, yapay zekanın sağlıklı, düzenli ve güvenli gelişimini kolaylaştırmak üzere akıllı dönüşümü hızlandırma ve yapay zeka yönetişimi alanında uluslararası etkileşim ve işbirliğine köprü olma çağrısında bulundu.

Çin Medya Grubu'nun (CMG) ev sahipliğinde düzenlenen foruma uluslararası kuruluşlar, medya, düşünce kuruluşları ve çok uluslu şirketlerden 200'ü aşkın katılımcı iştirak etti.