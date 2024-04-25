Güney Koreli teknoloji devi SK Hynix, yapay zeka (AI) teknolojilerine yönelik artan talebi karşılamak için 14.6 milyar dolar değerinde yeni bir bellek çip kompleksi inşa etmeyi planlıyor. SK Hynix, yapay zeka kompleksi projesiyle rekabetçi avantajını koruyarak, teknoloji sektöründeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. İşte ayrıntılar…

SK Hynix, yapay zeka talebini karşılamak için 15 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor

SK Hynix, şu anda AI için tasarlanmış yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerinde lider konumda. Bu tür çipler, Nvidia gibi şirketlerin hızlandırıcılarıyla mükemmel uyum sağlıyor. Ayrıca yapay zeka uygulamalarında da kritik bir rol oynuyor. Şirket aldığı devasa yatırımlarla yapay zeka talebini karşılayacak.

Şirket, 2025'in sonuna kadar tamamlanması beklenen bu projenin ilk aşaması için 5.45 milyar dolar ayıracak. Tamamlandığında, tesis 20,5 milyar dolar'dan fazla yatırım alacak. Bu yatırımın bir parçası olarak, SK Hynix, Cheongju'daki mevcut üretim tesisine yeni bir fabrika eklemeyi planlıyor.

SK hynix dünyanın ilk DDR5 RAM'lerini tanıttı!

SK Hynix, ayrıca Indiana'da 3.9 milyar dolarlık bir gelişmiş paketleme tesisi ve yapay zeka ürünleri için araştırma merkezi kurmayı da hedefliyor. Bu, SK Hynix'in ABD'deki varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası.

SK Hynix'in HBM çipleri için öngördüğü talep, her yıl yüzde 60 oranında artacak. Şirketin diğer bellek türlerine yönelik talepleri de datacenter'ların çoğalmasıyla artacak. SK Hynix, bellek çiplerinin önemli bir tedarikçisi olarak konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu yatırım, AI ve yarı iletken endüstrisinde küresel bir rekabetin sürdüğünü gösteriyor. SK Hynix, bu yatırımla rekabet gücünü artırarak, teknolojik inovasyon ve bellek pazarında liderliğini sürdürmeye odaklanıyor. Şirketin bu stratejik hamlesi, teknoloji alanında gelecekteki gelişmeler için önemli bir rol oynayacak.