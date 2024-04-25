Üye Girişi
Haberler

SK Hynix, yapay zeka talebini karşılamak için 15 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Koreli teknoloji devi SK Hynix, yapay zeka teknolojilerine yönelik artan talebi karşılamak için 14.6 milyar dolar değerinde yeni bir bellek çip kompleksi inşa etmeyi planlıyor. Şirket, yapay zeka kompleksi projesiyle rekabetçi avantajını koruyarak, teknoloji sektöründeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Güney Koreli teknoloji devi SK Hynix, yapay zeka (AI) teknolojilerine yönelik artan talebi karşılamak için 14.6 milyar dolar değerinde yeni bir bellek çip kompleksi inşa etmeyi planlıyor. SK Hynix, yapay zeka kompleksi projesiyle rekabetçi avantajını koruyarak, teknoloji sektöründeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. İşte ayrıntılar…

SK Hynix, yapay zeka talebini karşılamak için 15 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor

SK Hynix, şu anda AI için tasarlanmış yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerinde lider konumda. Bu tür çipler, Nvidia gibi şirketlerin hızlandırıcılarıyla mükemmel uyum sağlıyor. Ayrıca yapay zeka uygulamalarında da kritik bir rol oynuyor. Şirket aldığı devasa yatırımlarla yapay zeka talebini karşılayacak.

Şirket, 2025'in sonuna kadar tamamlanması beklenen bu projenin ilk aşaması için 5.45 milyar dolar ayıracak. Tamamlandığında, tesis 20,5 milyar dolar'dan fazla yatırım alacak. Bu yatırımın bir parçası olarak, SK Hynix, Cheongju'daki mevcut üretim tesisine yeni bir fabrika eklemeyi planlıyor.

SK hynix dünyanın ilk DDR5 RAM'lerini tanıttı!

SK Hynix, ayrıca Indiana'da 3.9 milyar dolarlık bir gelişmiş paketleme tesisi ve yapay zeka ürünleri için araştırma merkezi kurmayı da hedefliyor. Bu, SK Hynix'in ABD'deki varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası.

SK Hynix'in HBM çipleri için öngördüğü talep, her yıl yüzde 60 oranında artacak. Şirketin diğer bellek türlerine yönelik talepleri de datacenter'ların çoğalmasıyla artacak. SK Hynix, bellek çiplerinin önemli bir tedarikçisi olarak konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu yatırım, AI ve yarı iletken endüstrisinde küresel bir rekabetin sürdüğünü gösteriyor. SK Hynix, bu yatırımla rekabet gücünü artırarak, teknolojik inovasyon ve bellek pazarında liderliğini sürdürmeye odaklanıyor. Şirketin bu stratejik hamlesi, teknoloji alanında gelecekteki gelişmeler için önemli bir rol oynayacak.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor'da Takım Değişikliği: Kırmızı Takım'dan Mavi Takıma Kim Geçti? Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıyor mu, GS borcu ne kadar 2024? 24-25 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 26 Nisan Cuma Hutbesi yayınlandı! 26 Nisan Cuma Hutbesi tam metni! 25-26 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Zaha neden yok? Adana Demirspor maçında Zaha neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Orlando Magic Cleveland Cavaliers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 26 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! LA Lakers Denver Nuggets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 26 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Aldatmak 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Kül Masalı 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Survivor kim kazandı? 25 Nisan Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title