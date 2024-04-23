Yapay Zekalı Baseus M2s Pro Kulaklık Yakında Çıkıyor

Ortaya çıkan son sızıntılar, yapay zekalı Baseus M2s Pro kulaklığın yakın zamanda bizlerle buluşacağını gösteriyor. Tamamen kablosuz olan cihazın, yeni nesil algoritmalardan yararlanacağı belirtiliyor. Teknoloji dünyasında büyük bir heyecanla karşılanan ürün, beklentileri karşıladığı takdirde sektörde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Yapay zekadan gücünü alan Baseus M2s Pro geliyor!

Kulaklık yatırımınlarını artıran Baseus'un yeni nesil donanımlarına sahip olacak olan kulaklığın, emsallerine göre daha güçlü bir gürültü engelleme kapasitesi olduğu söyleniyor. Ayrıca bu kapasite yapay zeka özellikleri sayesinde daha da artırılabiliyor. Kullanılan özel bir algoritmayla birlikte gürültü önleme frekansının 5000Hz boyutlarına çıkabildiği öne sürülüyor.

Yeni nesil Hi-Res sertifikasına sahip olan ürün 96kHz/24bit'lik bir ses performansı sunarken, hazır bulunan LHDC desteği de kulaklığı daha stabil bir hale getiriyor. Markanın BSA adını verdiği yeni teknolojisi ise panoramik bir ses tecrübesi sağlarken, bu deneyim yapay zeka sayesinde güçlendirilebiliyor.

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Bluetooth 5.4 desteği ile birlikte gelen kablosuz kulaklık, oldukça düşük bir gecikme sunmakta. Tek şarjda 7 saate varan bir kullanım ömrü sağlayan cihaz, kutusuyla beraber ise 35 saate ulaşabiliyor. Baseus M2s Pro'nun fiyatı 45 dolar olarak belirlenirken, Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bu gelişmenin, günün sonunda müzikseverler için hayırlı olmasını umuyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Baseus yeni nesil kablosuz kulaklıkları ile iyi bir satış başarısı yakalayabilir mi? Siz hiç Baseus marka bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.