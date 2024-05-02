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NVIDIA Yapay Zeka Asistanı ChatRTX Tanıtıldı

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NVIDIA, kendi bilgisayarınızda çalışan ve işleri hızlandırmak için GeForce RTX GPU'sundan güç alan yapay zeka asistanı ChatRTX'i tanıttı. ChatRTX, kullanıcının kontrolünde olan ve ChatGPT benzeri bir deneyim sunmayı amaçlayan gelişmiş özelliklere sahip bir uygulamadır.

NVIDIA yapay zeka asistanı ChatRTX, kendi bilgisayarınızda çalışan ve işleri hızlandırmak için GeForce RTX GPU'sundan güç alan bir yapay zeka asistanı olarak tanıtıldı. 2024 Şubat ayında ilk kez duyurulduğunda "Chat with RTX" adıyla anılan bu yapay zeka asistanı, adeta bir teknoloji şovuydu. Şimdi ise ChatRTX olarak yeniden adlandırıldı ve adından da anlaşılacağı üzere, tamamen sizin kontrolünüzde olan ve ChatGPT benzeri bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

NVIDIA kişisel yapay zeka asistanı ChatRTX tanıtıldı

ChatRTX, şubat ayındaki teknik demo sürümüne göre oldukça gelişmiş özellikler sunuyor. Uygulama, daha önceki sürümdeki kararsızlıkları gidermek için bir dizi stabilite iyileştirmesi almış. NVIDIA, uygulamayla birlikte gelen büyük dil modellerini (LLM) de güncellemiş. Örneğin, Mistral 7B INT4 ve Llama 2 7B INT4 gibi modellerle birlikte, Google tarafından eğitilen yerel bir LLM olan Gemma da destekleniyor artık.

En büyük yeniliklerden biri ise ChatRTX'in artık bilgisayarınızdaki görselleri tanıyabilmesi. OpenAI tarafından geliştirilen CLIP (contrastive language-image pre-training) modelini kullanarak, metadataya ihtiyaç duymadan resim kütüphanenizle etkileşim kurmanızı sağlıyor. Ayrıca, artık doğal ses girişlerini de kabul ediyor; Whisper konuşma-tanıma modelini entegre ederek sesli komutlarınızı anlayabiliyor.

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Uygulama, kullanıcıların AI modelleri arasında geçiş yapmalarına veya kendi veri setlerini metin ve görsellerden oluşturmalarına olanak tanıyan esnek bir yapı sunuyor. Belirli bir klasöre yönlendirerek, içindeki düz metin, Word dokümanları, PDF'ler ve resimler üzerinden kendini eğitebiliyor.

Yine de, ChatRTX'in gelişiminde hala aşılması gereken bazı büyük engeller var. Özellikle, takip sorularına cevap verebilme yeteneği henüz tam anlamıyla oturtulamamış. Modelin, yeni soruları önceki yanıtlarla ve sorularla bağdaştırması gerekiyor ve bu da her zaman doğru sonuçlar vermiyor. Ayrıca, tarayıcı tabanlı arayüz yalnızca Chrome ve Edge ile uyumlu çalışıyor; Firefox'ta bazı hatalar mevcut.

Yeni ChatRTX uygulaması, kişisel bilgisayarınızda çalışan ve gerçekten size özel bir AI yardımcısı arayanlar için heyecan verici yeni özellikler sunacak. Her ne kadar bazı kısıtlamaları olsa da, NVIDIA'nın bu alanı nasıl şekillendireceğini görmek gerçekten ilginç olacak. Peki siz bu yeni asistan hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerekli miydi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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