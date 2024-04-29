OpenAI'nin ChatGPT Uygulaması, Yanlış Bilgi İçerdiği İçin Avusturya'da Şikâyet Edildi

Avusturya'da bir veri koruma grubu, OpenAI'nin geliştirdiği ChatGPT uygulamasının yanlış bilgileri düzeltmediği gerekçesiyle şikâyette bulundu. Bu durum, şirketin Avrupa Birliği'nin katı gizlilik yasalarına uyup uymadığına dair soruları gündeme getirdi.

ChatGPT Gizlilik Sorunlarıyla Yüzleşiyor

Yapay zeka alanında öncü firmalardan olan OpenAI, Avusturya'da bir veri hakları savunucusu organizasyon tarafından gizlilikle ilgili yeni bir şikayetle karşı karşıya kaldı. Noyb adlı grup, 29 Nisan'da, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT isimli yapay zeka sohbet robotunun yanlış bilgiler sağlamasına ve düzeltme yapılmamasına dayanarak şikayette bulundu. Grup, bu durumun Avrupa Birliği'nin gizlilik yasalarını ihlal ettiğini öne sürüyor.

Şikâyet, kamuya açık bir şahsiyet tarafından yapıldı ve bu kişi, ChatGPT'nin kendisi hakkında sürekli yanlış bilgiler verdiğini iddia etti. OpenAI, şahsın veri düzeltme ve silme taleplerini, teknik olarak mümkün olmadığını belirterek geri çevirdi. Bununla birlikte OpenAI, kullanılan eğitim verileri ve kaynakları hakkında bilgi vermekten de kaçındı.

Noyb'un veri koruma avukatı Maartje de Graaf, yapay zekanın doğru ve şeffaf olmadığı sürece kişisel verileri işlemek için kullanılamayacağını belirtti. De Graaf, teknolojinin yasalara uyum sağlaması gerektiğini vurguladı. Noyb, şikayetini Avusturya veri koruma otoritesine taşıyarak, OpenAI'nin veri işleme pratiklerinin ve büyük dil modelleri tarafından işlenen kişisel verilerin doğruluğunun araştırılmasını talep etti.

De Graaf, ChatGPT gibi platformların AB yasalarına uyum sağlamada yetersiz kaldığını ifade etti. Viyana merkezli Avrupa Dijital Haklar Merkezi olan Noyb, GDPR yasalarını desteklemek için stratejik mahkeme davaları ve medya kampanyaları yürütüyor.

Benzer bir vaka olarak, 2023 Aralık ayında, Microsoft'un Bing AI sohbet robotunun Almanya ve İsviçre'de yanlış politik bilgiler sağladığı ve Google'ın AI sohbet robotunun yanıltıcı görüntüler ürettiği belirlendi. Her iki olay da yapay zekanın etik ve yasal sorumluluklarını gündeme getirmişti.