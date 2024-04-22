Üye Girişi
Haberler

Ankr, Neura ile AI Odaklı Blockchain Ağını Test Etmeye Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Web3 altyapı sağlayıcısı Ankr, yapay zeka (AI) odaklı yeni Layer 1 Blockchain platformu Neura'nın halka açık test ağını başlattı. Neura, geliştiricilere yapay zeka, bulut bilişim ve Blockchain teknolojilerini bütünleştiren merkezi olmayan uygulamalar yaratma imkanı sunuyor. Ankr, 'Road to Mainnet' isimli girişimi çerçevesinde, Yapay Zeka İnovasyon Yarışması'nı duyurdu. Yarışmada başarılı olan projeler, ANKR token kullanılarak 100.000 dolarlık bir ödül havuzunu paylaşacak.

Web3 altyapı sağlayıcısı Ankr, yapay zeka (AI) odaklı yeni Layer 1 Blockchain platformu Neura'nın halka açık test ağını başlattı. Neura, geliştiricilere yapay zeka, bulut bilişim ve Blockchain teknolojilerini bütünleştiren merkezi olmayan uygulamalar yaratma imkanı sunuyor.

Neura ile Yapay Zeka ve Blockchain Entegrasyonunda Yeni Dönem

Web3 altyapı hizmeti sunan Ankr, yapay zeka temelli yeni bir Layer 1 Blockchain ağı olan Neura'nın halka açık test ağını hayata geçirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Neura, ilk kez Mart ayında tanıtıldı ve bu platform, yapay zeka, bulut bilişim ve blok zinciri teknolojilerini birleştiren merkezi olmayan uygulamalar geliştirilmesine imkan sağlıyor. Neura'nın, yapay zeka projelerine finansman, GPU kaynakları temini ve veri depolama gibi konularda destek olması hedefleniyor.

Ankr ayrıca, "Road to Mainnet" isimli girişimi çerçevesinde, Yapay Zeka İnovasyon Yarışması'nı duyurdu. Bu yarışma, Neura'nın merkezi olmayan GPU pazarından, İlk Model Arzı için fon toplama yöntemlerine, yapay zeka verilerini depolamak için merkezi olmayan sistemlere kadar bir dizi yeniliği kapsıyor. Yarışma, blok zinciri üzerinde yapay zeka modelleri ve uygulamaları geliştiren araştırmacıları ve geliştiricileri hedef alıyor. Yarışmada başarılı olan projeler, ANKR token kullanılarak 100.000 dolarlık bir ödül havuzunu paylaşacak.

Neura'nın Kıdemli Başbakanı Kev Silk, yaptığı açıklamada, "Neura'nın halka açık test ağını başlatmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz ve Yapay Zeka İnovasyon Yarışması ile sektörde yeni bir dönemin başlangıcını kutluyoruz. Neura'nın avantajlarından yararlanarak yenilikçi projelerin gelişimini sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Ankr Network'ün yerel kripto para birimi ANKR, Neura'nın yerel tokenı olarak işlev görecek ve bu yılın sonlarına doğru gerçekleşecek ana ağ lansmanı öncesinde ANKR sahiplerine özel bir ödül sistemi sunulacak. Son olarak Silk, "ANKR token sahipleri, Neura üzerinde geliştirilen yapay zeka modelleri ve uygulamaların olağanüstü potansiyelini deneyimleme ve bu yeniliklere yatırım yapma şansına sahip olacaklar." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Para Kripto Yatırım Kripto Haberler

Bakmadan Geçme

Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve Korkusuz Korkak özeti! Korkusuz Korkak filmi ne zaman, nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İDRARDA GEBELİK NE ZAMAN ÇIKAR? Evde gebelik testi nasıl yapılır? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi oyuncuları kim, konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi ne zaman nerede çekildi? KIZILCIK ŞERBETİ 60. BÖLÜM FRAGMANI! Kızılcık Şerbeti fragman canlı izle! Yeni bölümde ne olacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! 22 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! YALI ÇAPKINI 67. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 67. bölüm fragman! YALI ÇAPKINI 66. BÖLÜM FULL İZLE! Ferit Seyran'ı buldu mu? Yalı Çapkını son bölümde ne oldu? CANLI İZLE Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Eva Evans öldü mü? TikTok fenomeni Eva Evans neden öldü? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Grup İsimleri 2021: En güzel Whatsapp grup isimleri! Whatsapp (WP) ve İnstagram grup isimleri nelerdir? WP grup isimleri... Grup İsimleri 2021: En güzel Whatsapp grup isimleri! Whatsapp (WP) ve İnstagram grup isimleri nelerdir? WP grup isimleri...
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title