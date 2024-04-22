Nvidia, yapay zeka çip pazarında liderliğini korumak için zorlu rekabete hazır

Nvidia, yapay zeka çip pazarında yüzde 80'lik payıyla lider konumda. Yapay zeka müşterileri, gelişmiş çipleri için 40 bin dolar ödeyerek aylarca beklemeye razı olabiliyor. Ancak bu üstünlük Google, Intel, Meta, AMD gibi rakiplerin farklı çip türleriyle piyasaya girmesiyle sarsılacak.

Nvidia, yapay zeka çip pazarında zorlu rekabete hazır olmak zorunda

Nvidia'nın üstünlüğü, şirketin AI çipleri için geliştirdiği CUDA yazılımından kaynaklanıyor. CUDA, GPU'ları kontrol etmek için kullanılan güçlü bir yazılım ve diğer şirketlerin bu seviyeye ulaşması zaman alabilir. Nvidia'nın pazardaki liderliği, çipler ve yazılımların birlikte çalışabilme yeteneği ile de destekleniyor.

Son haftalarda Meta, Alphabet ve AMD gibi şirketler, yeni veya güncellenmiş çiplerini duyurdu. Microsoft ve Amazon gibi diğer şirketler de kendi çip ürünleri hakkında açıklamalar yaptı. Bu çipler, Nvidia'nın zaaflarını hedefleyerek ve değişen ekosistemden yararlanarak şirketin pazar payını tehdit edebilir.

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Farklı çip türleri, yapay zekanın çeşitli görevlerinde daha iyi olabilir. Ancak bunları karıştırmak ve değiştirmek, geliştiriciler için zor olabilir. Bir başka zorluk da, farklı çiplerin birbirleriyle uyumlu çalışmasıdır. Bu, rekabet için yeni fırsatlar yaratıyor. Mesela, bir girişim olan oneAPI, bu sorunu çözmeye yönelik yazılım geliştiren şirketlerden biri.

Nvidia'nın pazardaki hakimiyeti, çiplerin donanımdan ziyade yazılımla yönlendirilmesine bağlı olarak değişebilir. Yazılımın rolü arttıkça, farklı çip türleri arasındaki entegrasyonun önemi de artar. Bu, Nvidia'nın tek başına liderliğinin azalmasına neden olabilir.

Nvidia, büyük AI modellerinin eğitimi için uygunken, diğer şirketler dil işleme üniteleri (LPU) gibi farklı çip türleriyle yön değiştirmeye başladı. Groq gibi şirketler, bu değişen ekosistemin bir parçası olarak, AI modellerinin eğitimi ve çıkarımı (inference) arasındaki dengeyi sağlamak için yeni çipler geliştiriyor.

Nvidia'nın liderliği tehdit altında olsa da, şirket AI eğitimi konusunda güçlü kalmaya devam edebilir. Ancak, gelecekteki rekabet, çeşitli çip türlerinin ve yazılım inovasyonlarının artmasına bağlı olacak.