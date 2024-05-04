Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Türk iş insanlarını överek konuştu

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, eyaletinde Türk kökenli iş insanların başarısını överek "Ortak hikayenizi yazmaya devam edin. Bu sorumlu olduğunuz bütün insanların, Almanya'nın, Kuzey Ren- Vestfalya'nın ve Türkiye'nin yararınadır." dedi.

Wüst, Düsseldorf'ta düzenlenen 8. Türk-Alman Ekonomi Günü'nde konuştu.

Türkiye ile Kuzey Ren- Vestfalya eyaleti arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğunu belirten Wüst, 1960'larda Türkiye'den insanların Almanya'ya gelerek "aile geleceği" için fedakarlık yaptıklarını söyledi.

Wüst, "Kendi ailesi için çalışmak. Fırsatları değerlendirmek ve elinden gelen her şeyi yapmak. Alman motivasyonu da budur. 1950'lerde annem babam da böyle yaptı. Bu motivasyon da bizi birbirimize bağlıyor." diye konuştu.

Bugün Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 1 milyon Türk kökenli kişinin yaşadığını anlatan Wüst, "Bunların 500 bini Almanya vatandaşı. Almanya'yı sizler ileriye taşıyorsunuz. Sizlere bunun için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Wüst, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin hükümeti olarak "eğitime" öncelik verdiklerini vurgulayarak eyalet bütçesinin yüze 40'ını buna harcadıklarını bildirdi.

Hendrik Wüst, "Bu, mükemmel değil. Okul sistemimizde sorunlarımız var. Almanca bilmeyen çocuklar var. Bu yüzden eğitime öncelik tanıyoruz. Bu çocuklara fırsatlar sunmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka ve yenilebilir enerjide önemli fırsatlar sunulduğunu anlatan Wüst, ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un Kuzey Ren-Vestfalya'da yatırım yaptığını ve eyaletin Almanya'da yabancı yatırımcıların en gözde eyaleti olduğunu belirtti.

Wüst, Almanya'nın refahının uluslararası ticarete dayandığını belirterek "Türkiye bizim dış ticaretimizde ilk beşte yer alıyor. Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) Türk ve Alman iş insanlarının bir araya gelmesini sağlayarak büyük bir rol üstleniyor. Beraber ticaret yaptığımız zaman Kuzey Ren-Vestfalya ve Türkiye kazanıyor. Bu ortak hikayesini yazmaya devam edin. Bu, sorumlu olduğunuz bütün insanların, Almanya'nın, Kuzey Ren-Vestfalya'nın ve Türkiye'nin yararınadır."

"AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine ilişkin Türk yetkililerle görüşüyoruz"

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner de 8. Türk-Alman Ekonomi Günü'ne gönderdiği video mesajında, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in 22-24 Nisan tarihlerinde Türkiye ziyaretinde kendisine eşlik ettiğini belirterek Türkiye'de harika misafirperverlikle karşılandıklarını ve gezinin tadını çıkardıklarını ifade etti.

Ziyarette Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile konuşma fırsatı bulduğunu anlatan Lindner, Şimşek'e Türkiye'nin enflasyon zorluklarını aşmak ve ekonomik büyümeyi sağlamak için uygulamaya koyduğu programda ve yapısal reformlarda başarılar diledi.

Lindner, Almanya'da Türk kökenli insanların yazdığı çok başarılı hikayeler olduğunu vurgulayarak "Bu başarılarda aklımıza ilk BioNTech geliyor. İnsanların Kovid-19 yenmesinde önemli bir iş çıkardı. BioNTech, Türkiye'den gelen insanların sadece akademide değil, iş dünyasında başarılı olmasında bir gösterge oldu." dedi.

Almanya'da yabancı yatırımcı sayısının art arda 6 yıldır düşüşte olduğunu hatırlatan Lindner, bunun da bazı şeyleri değiştirilmesinin gerektiğine işaret olduğunu söyledi.

Lindner, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine ilişkin Türk yetkililerle görüştüklerini belirterek Türk vatandaşlarının vize almalarına yönelik de daha hızlı hareket etmek istediklerinin altını çizdi.