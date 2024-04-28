Çin, 2030 yılına kadar 6G teknolojisini ticari olarak kullanılabilir hale getirecek

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- 6G teknolojisi, 2030 yılına kadar Çin de dahil olmak üzere altyapı koşullarının sağlandığı bölgelerde ticari olarak kullanılabilir hale gelecek. Açıklama, devam etmekte olan 2024 Beijing Zhongguancun Forumu'na paralel olarak Cumartesi günü düzenlenen 6G inovasyon ve geliştirme forumuna katılan panelistler tarafından yapıldı.

Çin İletişim Standartları Birliği Genel Sekreteri Dai Xiaohui daha yüksek hıza, son derece düşük gecikme süresine ve daha fazla bağlantı yoğunluğuna sahip olan 6G'nin yapay zeka, akıllı algılama ve diğer teknolojileri son derece iyi entegre edebildiğini belirtti.

China Mobile Araştırma Enstitüsü Genel Müdürü Huang Yuhong, 6G'nin sadece iletişim hizmetleri değil, aynı zamanda algılama ve bilgi işlem gibi hizmetler de sağlayarak mobil iletişim ağını mobil bilgi ağına dönüştürdüğünü söyledi.

China Mobile İletişim Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gao Tongqing, "6G yaşam tarzlarına, üretim yöntemlerine ve sosyal yönetimdeki yeniliklere değişiklik getirecek" dedi.

Beijing Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Xu Xinchao, "Beijing kamuya açık test platformu oluşturma konusunda lider olurken, 6G açık test ağı kurmaya başladı" diye konuştu.