Apple, Safari Tarayıcısını Yapay Zeka ile Güçlendiriyor

Apple, Safari tarayıcısını yapay zeka ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu yenilik, iOS 18 ile birlikte Haziran ayında Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtılacak. Safari'nin alacağı bu yapay zeka makyajıyla ilgili çok önemli detaylar paylaşılıyor.

Apple, yapay zeka ile Safari'ye zeka katıyor

Bu özelliklerden ilki zeki arama özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Safari, yerel olarak çalışan yapay zeka kullanarak içerikleri özetleyebiliyor. Apple'ın büyük dil modeli (LLM), bir web sayfasındaki konuları ve anahtar cümleleri tanıyıp bunları özetliyor. Bu özellik ChatGPT'ye yanıt olarak geliştirilmiş gibi görünse de cihazda gerçekleştiği için çok daha güvenli oluyor.

Web silgi özelliğiyle kullanıcılara web sayfalarındaki istenmeyen banner reklamlarını, görselleri, metinleri hatta tüm bölümleri kolay bir şekilde kaldırma imkanı sunuyor. Silinen içerikler oturumlar arası hatırlanıyor ve böylece aynı sayfayı ziyaret ettiğinizde yapılan değişiklikleri görebiliyorsunuz.

Safari'de şok güvenlik açığı! Gizli modda bile izleniyor

Safari'nin kullanıcı arayüzü de güncelleniyor. Yeni sayfa kontrol menüsü, daha önce farklı yerlerde bulunan seçeneklere kolay erişim sağlıyor. Zeki Arama ve web içeriğini silme özelliklerinin yanı sıra, yakınlaştırma seçenekleri, gizlilik kontrolleri, içerik engelleme seçenekleri, sayfa içi metin arama, okuyucu modu ve uzantı kısayolları gibi diğer özellikler de bu menüde yer alıyor.

Gelecek yıl Apple tarayıcısına, görseller arasında gezinirken tüketici ürünleri hakkında bilgi almanızı sağlayacak çok daha güçlü bir görsel arama özelliği ekliyor. Bu özellik, Siri'nin fotoğraflardaki bitkileri, evcil hayvanları ve anıtları tanıyan görsel arama özelliğine benzer şekilde çalışıyor.

Apple'ın Safari tarayıcısına yapacağı yapay zeka entegrasyonları, internet deneyiminizi önemli ölçüde dönüştürebiliyor. Bu yenilikler daha akıllı arama yetenekleri, kişiselleştirilmiş içerik filtreleme ve gelişmiş görsel arama özellikleri sunarak kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Bu gelişmeleri izlerken, Apple'ın nasıl bir denge kuracağı ve yapay zeka teknolojilerini nasıl sorumlu bir şekilde entegre edeceği merak ediliyor. Bu yenilikler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Apple'ın Safari'ye entegre etmeyi planladığı yapay zeka özellikleri, günlük internet kullanımınızı nasıl etkileyecek?

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