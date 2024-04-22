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Benchmark, Kripto Madencisi Hut 8'in Potansiyelini Onayladı

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Finansal analiz firması Benchmark, Bitcoin madencilik şirketi Hut 8 için 'al' önerisi ile 12 dolarlık hedef fiyat belirledi. Hut 8, U.S. Bitcoin Corporation ile birleşmesinin ardından iş modelinde çeşitlilik sağladı. Şirketin gelir kaynakları arasında kendi kendine madencilik, barındırma, yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka gibi alanlar bulunuyor.

Finans analiz devi Benchmark, Bitcoin madencilik şirketi Hut 8 için 12 dolarlık bir hedef fiyat belirleyerek 'al' önerisinde bulundu. Şirket, U.S. Bitcoin Corporation ile birleşmesinin ardından iş modelindeki çeşitlilikle dikkat çekiyor

Benchmark, Hut 8 İçin Yeni Fiyat Hedefini Paylaştı

Bitcoin madencilik şirketi Hut 8, finansal analiz firması Benchmark tarafından incelendi ve yatırım için 'al' önerisi ile 12 dolarlık hedef fiyat belirlendi. Benchmark, Hut 8'in U.S. Bitcoin Corporation ile gerçekleştirdiği birleşmeyi tamamlamasının ardından şirketin iş modelindeki çeşitliliğe dikkat çekti. Şirketin gelir kaynakları arasında kendi kendine madencilik, barındırma, yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka gibi alanlar bulunuyor.

Raporla birlikte Hut 8'in bünyesinde bulunan Bitcoin varlıklarının değeri de dikkat çekici bir nokta olarak ön plana çıktı. 31 Mart itibariyle, şirket 9.102 Bitcoin ile sektördeki diğer madencilik firmalarına kıyasla ikinci sırada yer alıyor. Bu varlıklar, Hut 8'e önemli bir likidite kaynağı sağlarken, Bitcoin fiyatlarında yaşanan artışlardan faydalanma potansiyeli sunuyor. Firmanın varlıklarının toplam piyasa değeri yaklaşık 592 milyon dolar olarak belirlendi ve bu da şirketin piyasa değerinin yüzde 82'sine tekabül ediyor.

Son olarak, Hut 8 ve U.S. Bitcoin Corporation'ın birleşmesi sonucu ortaya çıkan yeni yapı, resmi olarak Hut 8 Corporation adı altında faaliyetlerine devam ediyor. Yeni şirket, 11 tesis üzerinden 884 MW güç kapasitesi ile yönetim sağlarken, 25,5 EH/s'lik hash oranı, 250 MW'lık barındırma kapasitesi ve yönetilen hizmetler sunuyor. Şirket aynı zamanda Kanada'da beş veri merkezi üzerinden yüksek performanslı bilgi işlem operasyonları yürütüyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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