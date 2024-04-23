Ortaya çıkan son sızıntılar, Walmart yönetiminin yapay zekalı forklift kullanmaya karar verdiğini gösteriyor. Bazı dağıtım merkezlerinde kullanıma başlanacak olan cihazların, ilk etapta 19 adet olacağı belirtildi. Büyük oranda otonom şekilde çalışacağı duyurulan forkliftler, kamyonla gelen paletleri kaldırarak istenilen lokasyona götürmek için programlanmış durumda. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Walmart, yapay zekalı forklift projesi ile gündemde

Birçok Walmart çalışanının ise, FoxBot adı verilen makineyi kullanabilmek için özel bir eğitimden geçirileceği de açıklandı. Dağıtım tesislerindeki verimliliği gözle görülür oranda artıracağı iddia edilen otonom cihazlar sayesinde, çalışanlar eskisine göre aynı sürede 3 kat daha fazla iş yapabiliyor. Tam 16 ay süren bir deneme aşamasından da başarıyla ayrılan yapay zekalı makinelerin, önümüzdeki dönemde başka şirketler tarafından da yoğun olarak kullanılması bekleniyor.

Bu forkliftleri üreten firma olan Fox Robotics ise ilk olarak 2019 yılında kullanıma sunulan cihazların, çalışanların ve malların güvenliğini her zaman ön planda tuttuğunu iddia ediyor. Şimdiye dek, dikkat çeken bir iş kazasının yaşanmadığı da öne sürülmekte. Ancak bazı çalışanlar ise, otonom makinelerin gelecekte işlerini ellerinden alabileceği konusunda endişeli. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce otonom forkliftler önümüzdeki dönemde iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz yapay zeka teknolojisine inanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.