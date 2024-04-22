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NVIDIA Piyasa Değeri Yüzde 10 Düştü

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Son yıllarda yapay zeka alanında önemli ilerlemeler kaydedilmesi ile birlikte gözünü buraya çeviren NVIDIA, birkaç ay içinde piyasa değerini ciddi oranda artırmış, dünyanın en değerli şirketleri arasında rekabete dahil olmuştu. Ancak şirket, kısa süre önce ciddi bir gerileme yaşadı. Bu da teknoloji dünyasında şaşkınlıkla karşılandı. İşte NVIDIA piyasa değeri… NVIDIA piyasa değeri yüzde 10 düştü! Geçen cuma NVIDIA'nın piyasa değeri, yüzde 10'luk bir düşüşle 2 trilyon doların üzerinden 1.905 trilyon dolara geriledi. Bu düşüşle birlikte şirket, 212 milyar dolarlık bir değer kaybına uğramış oldu. Bu düşüş, hisse sahiplerinde şok etkisi yarattı. Dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında üçüncüyken beşinci sıraya düşen NVIDIA, Mart 2020'deki pandemi başlangıcından bu yana ilk kez bu denli büyük bir kayıp yaşadı. Yapay zeka sektöründeki her yeni gelişmeyle genellikle değerini artıran şirketin bu düşüşün ardından nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

Son yıllarda yapay zeka alanında önemli ilerlemeler kaydedilmesi ile birlikte gözünü buraya çeviren Nvıdıa, birkaç ay içinde piyasa değerini ciddi oranda artırmış, dünyanın en değerli şirketleri arasında rekabete dahil olmuştu. Ancak şirket, kısa süre önce ciddi bir gerileme yaşadı. Bu da teknoloji dünyasında şaşkınlıkla karşılandı. İşte NVIDIA piyasa değeri…

NVIDIA piyasa değeri yüzde 10 düştü!

Geçen cuma NVIDIA'nın piyasa değeri, yüzde 10'luk bir düşüşle 2 trilyon doların üzerinden 1.905 trilyon dolara geriledi. Bu düşüşle birlikte şirket, 212 milyar dolarlık bir değer kaybına uğramış oldu. Bu düşüş, hisse sahiplerinde şok etkisi yarattı.

Dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında üçüncüyken beşinci sıraya düşen NVIDIA, Mart 2020'deki pandemi başlangıcından bu yana ilk kez bu denli büyük bir kayıp yaşadı. Yapay zeka sektöründeki her yeni gelişmeyle genellikle değerini artıran şirketin bu düşüşün ardından nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

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NVIDIA'nın hemen önünde 1.925 trilyon dolar piyasaya değeri ile Alphabet (Google) yer alıyor. Saudi Aramco ise 1.949 trilyon dolar ile bir basamak daha üstte yer alıyor. Liste, 2.547 trilyon dolar ile Apple ve 2.965 trilyon dolarlık piyasa değeri ile zirvede bulunan Microsoft ile devam ediyor.

Dünyanın en değerli şirketleri şu şekilde sıralandı;

SıraŞirketPiyasa Değeri1Microsoft2.965 trilyon dolar2Apple2.547 trilyon dolar3Saudi Aramco1.949 trilyon dolar4Alphabet (Google)1.925 trilyon dolar5NVIDIA1.905 trilyon dolar6Amazon1.816 trilyon dolar7Meta Platforms (Facebook)1.220 trilyon dolar8Berkshire Hathaway875.60 milyar dolar9Eli Lilly690.55 milyar dolar10TSMC662.38 milyar dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce NVIDIA, durumu toparlayabilecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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