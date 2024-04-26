Yapay Zeka ve Teknoloji Gelişmeleri Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Ele Alındı

META Birleşik Krallık, Kuzey Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Derya Matraş, yapılan hemen her işte yapay zekanın (AI) olduğunu belirterek, "Bunun ilk aşaması AR-GE. İnsan kaynağı bakımından özel yetenekler gerektiren bir süreç. Yapay zekada modeller geliştirip, sonra bunları uygulamalarımıza entegre ediyoruz." dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde (UEZ) düzenlenen panellerde, yapay zeka ve teknolojideki gelişmeler ile yeni global düzende büyüme fırsatları ele alındı.

Zirvenin ilk paneli, Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

META Birleşik Krallık, Kuzey Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Matraş, paneldeki konuşmasında, günümüzde hemen hemen her işte yapay zekanın olduğuna dikkat çekerek, 10 yıl önce bu yolculuğa çıktıklarını söyledi.

Matraş, "Bunu tam anlamıyla nasıl insanlara ulaştırıyoruz? Bu noktada değer zincirinden bahsetmek gerekiyor. Bunun ilk aşaması AR-GE. İnsan kaynağı bakımından özel yetenekler gerektiren bir süreç. Yapay zekada modeller geliştirip, sonra bunları uygulamalarımıza entegre ediyoruz. Bizim en önemli lansmanımız META AI oldu. Yavaş yavaş bütün dünyaya yayılacak. Kullandığımız uygulamalar içine AI (yapay zeka) entegre ediyoruz. Ekranlar yerine gözlüklere geçen bir teknoloji var. Metaverse ve yapay zeka yavaş yavaş hayatımıza entegre olan bir yere doğru gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Teknolojiyi iyi kullanmıyorsanız büyüme şansınız yok"

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy da son 5 yılda yapay zeka kullanımının arttığına işaret ederek, dijitalleşmenin önemine dikkati çekti. Aksoy, "Dijitalleşmenin şehirlerin ve ülkelerin büyümesine büyük katkısı var. Teknolojiyi iyi kullanmıyorsanız büyüme ve yaşama şansınız yok." diye konuştu.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, uluslararası alanda bu egemenlik konusunda (yapay zeka) büyük bir yarış olduğunu, yapay zekanın bilişim dokusuna dahil olmasının Türkiye'deki GSMH'ya yüzde 14'lük kaldıraç yaratacağını ve bireysel refahı yüzde 14 artıracağını düşündüklerini aktardı.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı da 2023'te toplam platform işlem hacminin 137 milyar doların üzerine çıktığını, Uber uygulamasıyla günde 25 milyondan fazla yolculuk yapıldığını kaydetti.

İkinci panelde "yeni global düzende büyüme fırsatları" ele alındı. Panelde konuşan Şölen İcra Kurulu Başkanı Erdoğan Çoban, küresel marka olmak için global ve yerelin bütünleşik olarak ele alınması gerektiğine işaret etti. Türkiye dışında da üretim planladıklarını bildiren Çoban, "Türkiye'de en fazla patente sahip gıda şirketiyiz." dedi.

Mediterra Capital Management Limited Kurucu Ortağı Ahmet Faralyalı, bugüne kadar 16 şirkete yatırım yaptıklarını ve 350 milyon avro kadar öz kaynak kullandıklarını, gelecek 4 senede 200 milyon avro daha Türkiye'deki şirketlere öz kaynak yatırımı yapmayı planladıklarını belirtti.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, değişimin sancılı olduğuna dikkati çekerek, "Dijital olmazsa olmaz. Bir şirket dijitalleşemezse, yapay zekaya yatırım yapmazsa rekabet etmesi mümkün değil. Şu anda bilgi teknolojileri tarafında 800 yazılım yapan mühendisimiz var. Şu anda e-ticaret oranımız yüzde 15'te. Yüzde 30-40'ı belli ki ilerleyen yıllarda dijital taraftan gelecek." diye konuştu.

Sarkuysan AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, sektörün dünya bakır piyasasından yüzde 2'nin üzerinde pay aldığını belirterek, "Biz ABD'de yaptığımız yatırımlarla, oradaki bütün standartları Türkiye'ye taşıyoruz. Üretimimizin yüzde 30-35'ini yeşil üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tiryaki Agro Üst Yöneticisi (CEO) Süleyman Tiryakioğlu da tarım tedarik zincirinin çok karmaşık olduğunu, bunun tek merkezden yönetilmesinin mümkün olmadığını anlattı.