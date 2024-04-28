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Şehirdeki sorunlara yapay zeka ile çözüm ürettiler

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Teknopark iş birliğinde düzenlenen HackNiğde Geleceğin Çözümleri Hackathan'u genç yetenekleri bir araya getirdi. 24 takım ve 85 yarışmacının katıldığı yapay zeka yazılım yarışmasında, gençler şehirdeki sorunları belirleyerek yapay zeka destekli çözüm projeleri geliştirdi. Ödül töreninde konuşan yetkililer, gençlerin projelerinin ülkeye katkı sağlayacağını vurguladılar.

Şehirdeki sorunlara yapay zeka ile çözüm ürettiler

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Teknopark iş birliğinde düzenlenen HackNiğde Geleceğin Çözümleri Hackathan'u genç yetenekleri bir araya getirdi.

27-28 Nisan 2024 tarihlerinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Geleceğin Çözümleri Hackathan'unda yazılım alanına ilgi duyan gençler, şehir teması ile 24 saati aşkın sürede projelerini geliştirerek seçici kurula sundular.

24 takım ve 85 yarışmacının katıldığı yapay zeka yazılım yarışmasında, şehirde önce bir sorun belirleyen gençler ardından bu soruna yapay zeka destekli çözüm projesi geliştirdi.

Geleceğin Çözümleri Hackathan'u ödül töreninde konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik şunları söyledi; "Bugün 3 takıma ödül vereceğiz ama kazanan aslında programa katılan tüm takımlar. Sadece şehirlerle ilgili değil yapay zekanın etki ettiği birçok alan var. Güvenlikten eğitime, sağlığa kadar artık dijitalleşme ile birlikte yapay zeka her alanda var. Bu anlamda gençlerimizin geliştirdiği her projede ülkemiz kazanacak. Bugün gururla söylüyoruz ki Türkiye havacılık anlamında altın yıllarını yaşıyor ve sizler gibi on sene önce, yirmi sene önce kendisini bu işe adayan kişilerin sayesinde yaşıyor. İnşallah sizlerin de çabaları, katkıları ile ülkemizi daha iyilere taşıyacak. "

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Hasan Uslu ise konuşmasında katılımcılara teşekkür ederken - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin Siber Güvenlik ve Yapay Zeka alanında fakülte açacak altı üniversiteden birisi olduğunu ifade etti.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü ve Savunma Sanayi Müşaviri Alpaslan Kesici ise genç mühendislerin projeleri ile önemli ürünlerin ortaya çıktığını söyledi.

Kesici; " Savunma sanayi alanında ülkemiz bu coğrafyada zoru başardı. Şu an savunma sanayi alanında bir marka değeri, patenti olan ve dünyada devler ligi içinde önemli başarılar elde eden bir ülke olarak şu anda karşınızdayız. Kaan uçağımızın prototipini uçurduk, tanklarımız, sihalarımız var ve elektronik harp anlamında da çok iyi bir yerdeyiz. Savunma sanayide bu ülke sizler gibi gençlere güvenerek, inanarak aslında bu işi başardı. Bilişim ve güvenlik sistemi alanında da ülkemizin genç mühendisleri inşallah bunu başaracak, emin adımlarla ilerliyoruz. Harikulade ürünlerimiz ortaya çıkmaya başladı. Yakında sizler de kendi bilişim sistemlerinizde kullanıyor olacaksınız ve bunu birlikte yine taçlandıracağız, dünya markası haline getireceğiz. " diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından HackNiğde Geleceğin Çözümleri Hackathan'unun kazananları belli oldu.

Çukur Takip Sistemi projesi ile Ehl-i Hack takımı birinci, PatiNet projesi ile YeniCherry takımı ikinci, SSW projesi ile ByteBenders takımı üçüncü oldu.

Jüri Özel Ödülünü ise Gezdir projesi ile Team EMKA takımı kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ömer Halisdemir Niğde Etkinlik Teknoloji Güncel Haberler

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