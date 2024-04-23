GPT-5 Yapay Zekalı Sohbet Asistanı Bu Sene Kullanıma Sunulamayacak

Ortaya çıkan son sızıntılar, GPT-5 yapay zekalı sohbet asistanının bu sene kullanıma sunulamayacağını bizlere gösteriyor. Claude ve Llama gibi yeni nesil teknolojilere karşı mücadele eden OpenAI'ın, Ar-Ge faaliyetlerine hız vererek asistanı 2024'te piyasaya sürmesi bekleniyordu.

Ancak işler planlandığı şekilde gitmemiş gibi görünüyor. Yapay zeka uzmanı Dan Hendrycks, GPT'nin her yeni versiyonunda tam 10 kat daha fazla güç gerektirdiğini ortaya koydu. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

GPT-5 bu sene karşımıza çıkmayacak mı?

Sözlerine devam eden Hendrycks, bunun da hesaplama gereksinimi anlamında 100 kat artışa tekabül ettiğini öne sürüyor. Yerine getirilmesi oldukça zor olan bu kapasitenin, yalnızca sürekli olarak çalışan 1 milyon adet H100 çipi ile mümkün olabileceği iddia edilmekte. OpenAI'ın böyle bir güce sahip olup olmadığı kesin olmamakla birlikte, projenin maddi olarak karşılanması da uzun bir vakit alacak diyebiliriz.

Anthropic CEO'su Dario Amodei de geçtiğimiz günlerde buna oldukça benzer bir açıklama yaparak, GPT-5 gibi bir proje için ilk etapta 1 milyar dolarlık dev bir bütçe gerektiğini ifade etmişti. Bu miktarın ileriki safhalarda daha da artacağı öngörülüyor.

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Ayrıca yeni nesil H100 çiplerinin de yılda 13.000 GWh gibi devasa bir elektrik tükettiği de belirlendi. Bu sayı, birçok ülkenin yıllık elektrik tüketimiyle eş değer durumda. Tüm bu gelişmeler, GPT-5 teknolojisine bu yıl içinde erişmemizin oldukça zor olduğunu gösteriyor diyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OpenAI yeni ChatGPT projesi ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz güncel olarak ne kadar sıklıkta ChatGPT kullanıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.