19 Mayıs 1919 Koşusu'na 12 ülkeden 1800 sporcu katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

19 Mayıs 1919 Koşusu'na 12 ülkeden 1800 sporcu katıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun organizasyonuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 19 Mayıs 1919 Koşusu'na 12 ülke 71 şehirden 1800 sporcu katıldı.

19 Mayıs 1919 Koşusu'na 12 ülkeden 1800 sporcu katıldı
20.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:31

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun organizasyonuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 19 Mayıs 1919 Koşusu'na 12 ülke 71 şehirden 1800 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu, Macera Akademisi iş birliğinde; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, şampiyon atletler ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen dijital koşu projesiyle tüm Türkiye'yle birlikte kutladı. Türkiye 24 saat koşu rekorunun sahibi ultra maraton koşucusu Aykut Çelikbaş, proje kapsamında gerçekleştirilen ve 19 saat, 19 dakikalık tarihi koşusunda toplamda 188.12 km kat etti.

22 saat boyunca süren canlı yayına; Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın yanı sıra aralarında Ramil Guliyev, Yasmani Copello Escobar ve Eda Tuğsuz'un da yer aldı. 61 isim ve kurum, 12 ülke 71 şehirden 700 bayrak koşucusu ve toplamda 1800 koşucu; koşarak Aykut Çelikbaş'ın bu tarihi yolculuğuna ortaklık etti.

BAKAN KASAPOĞLU: "TARİHİ BİR KOŞU"

Organizasyonun canlı yayınına video bağlantısıyla katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Değerli genç arkadaşlarım; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! Bu yıl farklı bir 19 Mayıs'ı yaşıyoruz fakat bu asla bayram coşkusunu, bayram heyecanını hissetmemiz için bir engel değil. Bu yıl hep birlikte dijital ortamda bir tarihi koşuya imza atacağız. Başarılı sporcularımızla beraber, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bütün Türkiye, evlerinde; bağımsızlığımız için, demokrasimiz için, istiklalimiz için koşacak. İyilik için koşacak ve koşu etkinlikleri hafta boyunca devam edecek. 19 Mayıs'ı coşkuyla evlerimizde kutlarken, salgın döneminde ihtiyaç sahiplerine destek olmak için 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına hep birlikte omuz vereceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

FATİH ÇİNTİMAR: "İNSANIN SINIRLARINI AŞAN BİR DURUM"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise, "Konuşurken bile içim titriyor. 19 saati aşan bir süre boyunca sadece ayakta durmak bile bir insanın sınırlarını aşan bir durumken, değerli Aykut Çelikbaş hem uykusuzlukla hem hava şartlarıyla mücadele ederek 188 km koştu. Bu anlamlı mücadelesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Kendisine ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Yüreğine, ayağına, canına sağlık. Seni seviyoruz. Tüm Türkiye bütün atletizm camiası seninle birlikteydik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Milli mücadelemizi başlatmak için Samsun'a çıkışının 101. yılında, onların zor şartlarda ortaya koymuş olduğu mücadeleye dikkat çekebilmek için sen de canınla, dişinle bu mücadeleyi verdin. Kucak dolusu sevgilerle kutluyorum. Bu etkinlikte emeği bulunan, bize destek veren herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Aykut Çelikbaş da organizasyonda destek veren herkese teşekkür etti.

Etkinliklerin ikinci bölümü kapsamında; 19-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Gençlik Haftası Sanal Yarışları sayesinde bayram coşkusu tüm hafta boyunca devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor Haber
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı Haber
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Haber
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Günlük burç yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
'Ak ve kara troller' çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
"Ak ve kara troller" çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Jennifer Lopez Michael Jackson Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Bursa Twitter 19 Mayıs
Şu an buradasınız: 19 Mayıs 1919 Koşusu'na 12 ülkeden 1800 sporcu katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 16:31:46. #1.15#
title