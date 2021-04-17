16 Nisan 2021 Haberleri
16 Nisan 2021 Manşet Haberleri.
- Cumhurbaşkanlığı'ndan 128 milyar dolar açıklaması: Kaybolmuş tek 1 kuruş yoktur
- Hollywood yıldızı Brad Pitt, tekerlekli sandalye ile görüntülendi
- Fatih Karagümrük, Franck Ribery için harekete geçti
- Hafta sonu için kritik uyarı! Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu tüm ülkeyi etkisi altına alacak
- Sedat Peker operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 10'u tutuklandı
- Güntekin Onay'dan Kevin Nkoudou'ya penaltı eleştirisi: Bu yaptığı laubalilik
- Hertha Berlin'de tüm takım karantinaya alındı
- Kendisinden haber alınamayan çocuk, evde uyurken bulundu
- Sergen Yalçın, Ankaragücü maçının faturasını futbolcularına kesti: Performans çok aşağıda
- Maddi durumunu kurtarmak için iktidara yakın olduğu iddia edilen Serdar Ortaç, konuya açıklık getirdi
- Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı
- Kulusic'in kendi kalesine attığı goller sonrası sosyal medya yıkıldı: Heykeli dikilsin
- ABD'nin yaptırım hamlesine Rusya'dan misilleme! 6 yaptırım kararıyla birlikte 6 isim de kara listede
- Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
- Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı: 2 arkadaş hayatını kaybetti
- Tabutun direği elinde kalan Fatih Terim ne yapacağını şaşırdı! İşte o anlar
- Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Oğuzhan Özyakup, Ankaragücü maçında sakatlandı
- Rusya, ABD'li 10 diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı
- Son Dakika: Türkiye'de 16 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 289 kişi vefat 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi
- Fenerbahçe, Moussa Marega ve Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı
- Gaziantep'te 11'inci kattan düşen kız çocuğu feci şekilde can verdi
- Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Konyaspor ile Kayserispor maçından gol sesi çıkmadı
- Çavuşoğlu'nun Yunan bakana yanıtına KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan destek: 'Bravo sayın bakanımız' dedik
- Ebru Gündeş'in boşanma davasına yayın yasağı getirildi
- Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı
- İletişim Başkanı Altun'dan '128 milyar dolar' paylaşımı: Kaybolan tek bir kuruşumuz dahi yok
- Yiğidolar'dan müthiş geri dönüş! Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti
- Kartal şampiyonluk yolunda yara aldı! Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'yle 2-2 berabere kaldı
- Anne ve babasını koronadan kaybeden itfaiye eri de virüse yenik düştü
- Cengiz'in, 'Cinsel partilerinden bıktık' sözlerini Avrupa basını şöyle yorumladı: Türkiye'de şaşırtıcı şeyler oluyor
- İbrahim Kalın'ın şarkısında imzası bulunan Erkan Oğur, linçlerden sonra ilk kez konuştu
- 13 yaşındaki çocuğa tuvalette cinsel istismarda bulunan sapığa 20 yıl hapis cezası
- Genco Erkal, Cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağrıldı
- Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem'den kripto para açıklaması: Yeni düzenlemeler yolda
- Otizmli çocuk, soluk borusuna kaçan çilek yüzünden hayatını kaybetti
- Altının kilogramı 457 bin 100 liraya yükseldi
- Bunalıma giren iki çocuk babası adam, bıçakla kendisine zarar verdi
- Onu hiç böyle görmediniz! Ekran fenomeni Müge Anlı, şarkı performansıyla herkesi büyüledi
- Son haftalarda formayı kaybeden taraftarın sevgilisi Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye veda ediyor
- Mesut Özil, Oliver Giroud ve Jerome Boateng'i Fenerbahçe'ye getirmek için devreye girdi
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