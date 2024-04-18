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Trendyol Süper Lig'in 33. haftası başlıyor

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftası yarın oynanacak Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak. Hafta boyunca birçok önemli maç gerçekleşecek.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftası yarın oynanacak Beşiktaş- Mke Ankaragücü maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftası yarın, 20 Nisan Cumartesi, 21 Nisan Pazar ve 22 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde yarın saat 20.00'de Beşiktaş, Mke Ankaragücü'nü konuk edecek. Lider Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da Pendikspor'u ağırlayacak. Haftanın kapanış maçında ise zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, pazartesi günü saat 20.00'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Süper Lig'de 33. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü

20 Nisan Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük

16.00 Konyaspor - Alanyaspor

19.00 Samsunspor - Adana Demirspor

19.00 Kayserispor - Trabzonspor

21 Nisan Pazar

13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor

19.00 Antalyaspor - Hatayspor

19.00 Galatasaray - Pendikspor

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

22 Nisan Pazartesi

20.00 Sivasspor - Fenerbahçe - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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