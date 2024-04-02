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Emre Belözoğlu: Ankaragücü'ne yakışır bir şekilde güvenli alanda ligi bitirmek istiyoruz

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Mke Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Antalyaspor maçının ardından galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirterek, Ankaragücü'ne yakışır bir şekilde güvenli alanda ligi bitirmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, 2019 senesinde Antalya deplasmanından, Ankara'ya dönerken hayatını kaybeden iki taraftara Allah'tan rahmet diledi.

Karşılaşmayı değerlendiren Belözoğlu, "Sahada kazanmayı isteyen oyun anlamında da sahada net bir şekilde hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Antalyaspor iyi takım tehlikeli oyuncuları var. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. Bu 1 puan bize ne kazandırır, ne kaybettirir ona bakacağız. Ligde 13. beraberliğimizi aldık. Tüm beraberliklerde kazanabilecek oyun oynadık. 12-14 puan arasında daha üstte olabilirdik. Ankaragücü'ne yakışır bir şekilde güvenli alanda ligi bitirmek istiyoruz. Galibiyet oyunuyla kulübümüzü ligde iyi bir konuma getireceğiz, kupada da finale çıkıp Ankaragücü'ne yakışacak performansı devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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