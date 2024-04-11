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Emre Belözoğlu: Her maç final havasında

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Trendyol Süper Lig takımlarından Mke Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, ligde oynayacakları her maçın final havasında olduğunu ve bu karşılaşmaların hiçbirinin kolay geçmeyeceğini söyledi.

Emre Belözoğlu, sarı lacivertli ekibin sezonun 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Ankara'da oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi Beştepe Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısına Ramazan Bayramı mesajını paylaşarak başladı.

Başkent temsilcisinin ligin 31. haftasında deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten Bitexen Antalyaspor karşılaşmasıyla sezondaki 13'üncü beraberliğini aldığına dikkati çeken Emre Belözoğlu, "10 tanesinde biz vardık, 3 tanesinde Tolunay hoca vardı. Aslında bu 10 maçın en az 7'sinde kazanacak oyunu oynadık. Antalyaspor maçı da bunlardan biri, sonuçlandıramadık net gol pozisyonlarını. Devam ediyoruz, oyuncuların iştahı, arzusu çok iyi, bu beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Sarı lacivertlilerin geçtiği sürecin "kolay" olmadığına değinen Belözoğlu, "Oyuncularım elinden geleni yapmaya çalışıyor, bu benim için değerli ve önemli. Önümüzde 7 tane maç var, artık her takım için bunlar finallerin finali. Bu hafta karşılaşacağımız rakibimiz de bu takımlardan biri. Kazanmak istiyoruz. Kendimizi rahat pozisyona getirmek açısından önemli bir maç. Elimizden geleni yapacağız. Rakibimizin de işi kolay değil. Bizi yine zorlu bir maç bekliyor. Ankaragücü camiasına bayram çıkışında yeni bir bayram yaşatacak bir sonuçla karşılaşmadan ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yukarısı açıkça beni çok fazla ilgilendirmiyor"

Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü adına bundan sonraki hiçbir maçın "kolay" olmadığını söyledi.

Ligde sadece kendisini Ankaragücü'nün durumunun ilgilendirdiğine vurgu yapan Belözoğlu, "Yukarısı açıkça beni çok fazla ilgilendirmiyor. Bizi Avrupa hedeflerine taşıyacak hale gelmek adına elimizde bir Türkiye Kupası var. Onu da düşünüyorum ama her maçı ayrı ayrı planladığımız için benim için şu an tek değerlendirilecek durum bizim Gaziantep ile yapacağımız maç. Onun dışında çok fazla bir şey düşünmek istemiyorum. Bizim adımıza bundan sonra hiçbir maç kolay değil." diye konuştu.

Sarı lacivertli takımın sezonun geri kalanında rakipleriyle de karşılaşacağını dile getiren Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah cumartesi günü iyi mücadele, en az Antalyaspor maçındaki kadar iyi bir oyun ve taraftarımızı evine mutlu göndermek en büyük arzumuz, isteğimiz. Alper dışında sakatlığı bulunan futbolcumuz yok. Garry Rodrigues bir süredir bizimle çalışmıyordu, ısınmalara başladı, bu hafta oynama ihtimali zor. Onun dışında eksiğimiz yok. Geldiğim günden beri takımımızda kim oynarsa elinden geleni yapmaya çalışıyor, beni mutlu eden durum da bu."

MKE Ankaragücü Kulübü tarafından toplantının ardından Ramazan Bayramı dolayısıyla basın mensuplarına forma verildi ve çikolata ikram edildi.

Başkent ekibi, sezonun 32. haftası öncesi 7 galibiyet, 13 beraberlik sonucunda hanesine yazdırdığı 34 puanla 14'üncü sırada bulunuyor.

8 galibiyet ve 7 beraberlik alan Gaziantep FK ise 31 puanla 17. basamakta yer alıyor.

Kaynak: AA / Spor

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