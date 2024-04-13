Ankaragücü - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - Gaziantep FK maçı CANLI İZLE!

13 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ankaragücü - Gaziantep FK maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Ankaragücü - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Ankaragücü - Gaziantep FK CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Ankaragücü- Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü- Gaziantep FK maçı ne zaman?

ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

13 Nisan Cumartesi günü, Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu maçlarından biri olan Ankaragücü ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşma futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Maç, Türkiye'de Bein Sports 1 kanalı ve beIN Sports Tod TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Saat 16:00'da başlayacak olan mücadele, Ankara'nın Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecek.

ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE

Bein Sports 1 HD11675 frekansından ve V - Dikey polarizasyon değeriyle yayın yapıyor. Batı kapsama alanında olan kanalın sembol oranı (SR) değeri 24444, hata düzeltme oranı (FEC) değeri ise 3/4 olarak ayarlanmalıdır. Böylece futbolseverler, maçı kesintisiz ve yüksek kalitede izleme imkanına sahip olacaklar.