Trendyol Süper Lig'in 33. Haftasının Fikstürü Açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların fikstürü belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının programını duyurdu.
Süper Lig'de 33. hafta programı şöyle:
19 Nisan Cuma
20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
20 Nisan Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük
16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor
19.00 Samsunspor - Adana Demirspor
19.00 Kayserispor - Trabzonspor
21 Nisan Pazar
13.30 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor
16.00 Antalyaspor - Hatayaspor
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
19.00 Galatasaray - Pendikspor
22 Nisan Pazartesi
20.00 Sivasspor - Fenerbahçe - İSTANBUL