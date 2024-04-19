Beşiktaş'ta beklenmeyen eksik! Umut Meraş, Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarıldı
Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Beşiktaş, şi doğum yapmak üzere hastaneye kaldırılan eşinin yanında olmak isteyen Umut Meraş'ın maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Umut'un yerine Serkan Emrecan Terzi kadroya dahil edildi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda eşi doğum yapmak üzere hastaneye kaldırılan eşinin yanında olmak isteyen Umut Meraş, teknik heyetin izniyle maçın kadrosundan çıkarıldı.
EŞİ DOĞUM YAPACAK
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Umut Meraş, doğum yapmak üzere hastaneye kaldırılan eşi Merve Meraş'ın yanında olmak için teknik heyetimizin bilgisi ve izni dahilinde takımımızın MKE Ankaragücü maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı kamptan ayrılmıştır.
EMRECAN TERZİKADROYA ALINDI
Umut Meraş'ın kamptan ayrılmasının ardından sol uyluk üst bölgesinde (adduktor) yüksek risk saptanan futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi, kendisinin talebi, teknik ekibimizin de uygun görmesiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosuna dahil olmuştur." denildi.