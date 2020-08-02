1 Ağustos 2020 Haberleri
1 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
02.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 02.08.2020 00:15
- Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs pandemisinin çok uzun sürmesini bekliyoruz
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- Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi
- Kanada'da koronavirüsün ardından Salmonella salgını paniği! 72 saat içinde etkisini gösteriyor
- Motosikletinin kontrolünü kaybedip bariyerlere çarpan sürücü ve yanındaki kişi hayatını kaybetti
- Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi
- İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
- İğne atsan yere düşmez! İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe ve maske unutuldu
- Galatasaray, Maicon'u 1 milyon 430 bin euroya El-Nassr'a sattı
- Arkadaşı, babasıyla kavga ederken araya girmek isteyen genç canından oldu
- Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
- Son Dakika: Türkiye'de 1 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 996 yeni vaka tespit edildi
- Eski eşi tarafından 20 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, Müge Anlı'ya çıkıyor
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açık açık uyardı: Bu rahatlıkla virüsle baş edemeyiz
- Sulama kanalına devrilen otomobildeki amca ve yeğen hayatını kaybetti
- Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
- MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısını yaşatır inşallah
- Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
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- İstanbul'da askeri alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü
- Kula'da 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş telef oldu! Şüpheli ölümler nedeniyle inceleme başlatıldı
- Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da tedbirlere uymayan çocuklar: Koronavirüs hiç umurumuzda değil
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- Bayram günü çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü
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- Irak Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarısı: Tehlike çanları çalıyor
- Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
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- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
- Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü