Kahramanmaraş'ta Üretilen Çilekler Seralarda Toplanıyor

Kahramanmaraş'ta üretilen çileği bahçede yemek isteyen vatandaşlar, kentteki seralara gelerek ürünleri topluyor. Dört mevsim seralarda üretilen çilek, tarımsal aktivite olarak yerini aldı.

Kahramanmaraş'ta topraklı ve topraksız tarım olarak adlandırılan ve il geneli 7 bin dönümde üretilen çilek, yaz mevsiminde Ortadoğu ülkelerine, kış mevsiminde Rusya ve Avrupa pazarına gönderiliyor.

Müşterilerinin gelip dalından koparıp topladığı çilek, kentteki seralarda yıl boyu üretiliyor. Bankacılığı bırakıp çiçek üretimine geçtiğini ifade eden Ümit Uçar, "Topraksız tarım ile uğraşıyoruz. Hem topraklı hem topraksız üretim yapıyoruz yılın 12 ayı üretim var ve farklı dönemlerde kaliteyi artırmayı çalışıyoruz. Dünyanın dört bir yanına çileğimizi gönderiyoruz. Yazın özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai ve Katar olmak üzere kış mevsiminde ise Rusya pazarına ürünleri yolluyoruz. Topraksız tarımda 7 dönüm yıllık yaklaşık 100 ton kapasiteli ürünümüz var. Kahramanmaraş'ın toplam üretimi 7 bin dönüm ve biz yüzde beşlik bir yerine sahibiz. Kahramanmaraş ihracatı ise yüzde onlar civarında genelde iç piyasaya ürün çalışılıyor" diye konuştu.

Ailelerin ve çocukların sera aktivitelerinin olduğunu da ifade eden Uçar, "Çilek C vitamin deposu. Hormon kabul etmeyen bir ürün olduğu için çocukların rahat bir şekilde yiyebileceği bir ürün. 12 ürün bulunduğu için vatandaşlarımız geliyor. Vatandaşlarımız için burada bir aktivite alanı da oluşturduk. Okullardan yoğun taleplerimiz var. İlkokul ve ortaokul öğrencileri gelip burada kendileri toplayıp yiyebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Mersin'den geldiğini söyleyen Ayşe isimli kadın, "Ben mersinde yaşıyorum ailemi ziyarete geldim buraya. Buranın adını duymuşlar görmek istedik beni gezmeye getirdiler. Güzel bir yer görülesi güzel bir yer. Sepetinizi kolunuza takıyorsunuz istediğiniz kadar gözünüzün sevdiği çilekleri topluyorsunuz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ