Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzine indirimi var mı? 6-7 Mayıs motorin ve benzin fiyat listesi!

Bugün akaryakıt piyasasında dikkat çeken bir gün. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında değişiklikler yaşanıyor. 6-7 Mayıs benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları kaç TL, ne kadar oldu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Benzine indirim geldi mi? Motorine indirim var mı, ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları kaç TL, ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Yarından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında önemli bir düşüş bekleniyor. Salı gece yarısından geçerli olacak şekilde benzin ve motorin fiyatlarında yaklaşık olarak 1.5 TL civarında bir indirim öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

Motorin litre fiyatı 41.3 lira seviyesinde.

Benzinin litresi ise ortalama 43.93 lira civarında satılıyor.